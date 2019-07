Sarzana – 29/7/2019. Iniziati gli allenamenti del settore giovanile, che vedrà partire i vari campionati “under” tra la fine di Settembre e l’inizio di Ottobre, ai Red Jackets Sarzana…dopo che s’è chiusa una stagione “adulta” coronata da un brillante ritorno ai playoff di 2.a Divisione.

Due sedute alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30 circa, all’ “Isoppo” in località Bradia. Per la verità, i primi ritrovi sono stati adibiti soprattutto all’inserimento di quelle reclute che ogni estate si presentano, vogliose di sperimentarsi nel football americano: gli altri giovani, già rosso-argento da tempo, entreranno in corsa soprattutto dopo quella pausa di un paio di settimane che ci sarà presumibilmente a cavallo di Ferragosto; a quel punto la preparazione tecnico-atletica accelererà.

<Per adesso – spiega il vicepresidente Michele Ibatici in proposito – stiamo soprattutto inculcando i primi elementi tecnici e gli schemi più embrionali nei nuovi arrivati che meritano particolare attenzione>.

Chi volesse avvicinarsi alla disciplina, può informarsi al riguardo telefonando ai numeri 333 – 2622498 e/o 331 – 9744865, oppure consultare su Facebook “Red Jackets American Football Team”.

Nella foto un frangente del primo allenamento “verde”