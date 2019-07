La Spezia – 29/7/2019. Fine di un magnifico ciclo al Centro Volley Spezia. La bella cena in località Montebello, con cui è stata festeggiata la chiusura di una stagione sportiva coronata dalla promozione dell’ Autorev in Serie B2 femminile, è stata anche occasione per compiacersi di quello che è stato il superlativo quinquennio al termine del quale cinque colonne bianconere dicono addio alla pallavolo.

La società infatti ringrazia per l’impegno, la disponibilità e la professionalità le seguenti atlete, che per motivi personali e lavorativi non potranno più far parte della Prima squadra: Silvia Battistini, Silvia Cecchinelli, Federica Cento, Riccarda Petacchi e Stefania Pilli. Doveroso ricordare i risultati di questa splendida epoca; una Coppa Liguria, un terzo e un secondo posto in serie C, due primi posti sempre in C e un campionato nazionale di B2. Tutto questo sotto la guida tecnica di Marco Damiani e di coloro che (nell’arco del periodo) ne sono stati i “secondi”…Andrea Del Santo, Alessandro Botto, Franco Saccomani e Luca Ferraro. Un grazie societario, davvero sentito, a tutti.

Nella foto, la 1.a squadra “autoreviana”, al termine della cena