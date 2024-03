Alla scoperta della cupola della Basilica di Carignano con Kalata, campagna video e promozione per i residenti

Alla scoperta della cupola della Basilica di Carignano, prosegue con successo l’esperienza di salita e visita alla Basilica di Nostra Signora Assunta in Carignano, un tour guidato che offre uno speciale e unico panorama della città.

Da inizio marzo è in programmazione sui 14 schermi dei 7 cinema del Circuito Cinema Genova una campagna di promozione visiva attraverso un video che mostra le immagini mozzafiato dalla cima della cupola, a 50 metri di altezza sulla collina di Carignano.

Uno spot al cinema è spettacolo questo il motivo di una scelta di comunicazione e marketing che vedono il grande schermo come media in grado di restituire tutta l’emozione di questa straordinaria esperienza di visita unica nel suo genere. Un operazione positiva attestata dai numeri dalle presenze nei cinema ad inizio 2024 che riportano, per il mese di gennaio un +32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Al pubblico genovese è inoltre riservata la promozione del biglietto ridotto residenti ogni prima domenica del mese. Un’occasione per ammirare la propria città da un punto panoramico inedito, oltre che per scoprire e approfondire la conoscenza di uno dei monumenti di Genova.

La visita alla cupola è un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l’impresa culturale piemontese Kalatà, l’Arcidiocesi di Genova, il Comune di Genova e la Basilica, con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo di Genova e del suo skyline.

Unica Chiesa del Rinascimento genovese, realizzata dall’architetto Galeazzo Alessi sul modello di San Pietro in Vaticano, la Basilica costituisce il più suggestivo belvedere sulla città: situata in posizione prominente, con i suoi camminamenti aerei che la percorrono a livello dei tetti e della cupola, rappresenta un vero gioiello architettonico.

La visita guidata alterna ai contenuti storico artistici, affacci panoramici raggiungibili attraverso antichi camminamenti e scale a chiocciola, per un totale di circa 200 gradini.

Il tour, organizzato per piccoli gruppi composti da un massimo di 20 persone, consente di raggiungere oltre 50 metri di altezza, per godere di una visione a 360 gradi sul mare e sull’entroterra, dalla Lanterna fino al Promontorio di Portofino. L’esperienza è prenotabile online sul sito www.kalata.it selezionando Genova Carignano tra le proposte disponibili.

Orari

Sabato, domenica e festivi

Visite guidate alle ore 10.00 | 15.00 | 16.30

Durata della visita: 1h15

Possibilità di apertura straordinaria su prenotazione per gruppi e scuole (inviando una mail a gruppi@kalata.it).