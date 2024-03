Ancora furti in casa, presi di mira Valbisagno e S. Fruttuoso

Ancora furti in casa a Genova. In Valbisagno diverse palazzine sono stati appunto prese di mira. In un caso, però, il proprietario ha colto sul fatto i ladri, che tuttavia sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle Firze dell’ordine.

Un altro furto in casa sventato è successo in corso Galliera, dove un giovane è rientrato a casa a notte inoltrata e ha sorpreso quattro ladri davanti mentre stavano tentando di forzare la porta del suo appartamento. Si è quindi messo urlare e i malviventi sono scappati. Anche in questo caso sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine.

In via Moresco, invece, è stato messo a segno un colpo da alcune migliaia di euro. Intorno alle 21.30 dell’altra sera il proprietario è tornato a casa e ha trovato la porta forzata e l’appartamento svaligiato dai ladri.