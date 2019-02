Albissola, info per la trasferta con la Pro Patria

La società Aurora Pro Patria ha comunicato che per la gara Pro Patria-Albissola in programma domenica 24 febbraio 2019 con inizio alle ore 14,30 presso lo Stadio “ C. Speroni “ di Busto Arsizio, i biglietti potranno essere acquistati on line o presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET.

Per comodità ne elenchiamo alcuni secondo criteri di vicinanza:

– PRATTOURS VIAGGI ALBISOLA Via San Pietro n°13 ALBISOLA SUPERIORE

– VERDAZZURRO Via Luigi Corsi n°56 SAVONA

– PRATTOURS VIAGGI VARAZZE Via Cairoli n°38 VARAZZE

Il prezzo dei tagliandi d’ingresso:

– Tribuna Centrale € 30,00 + d.p.

– Tribuna Laterale € 20,00 + d.p.

– Settore Ospiti € 10,00 + d.p..

L’apertura delle vendite sarà attiva da Mercoledì 20 Febbraio 2019 ore 10:00.

I biglietti per il Settore Ospiti saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di Sabato 23 Febbraio 2019.

I tagliandi d’ingresso allo Stadio, potranno essere acquistati anche se non in possesso di Tessera del Tifoso/Supporter Card.