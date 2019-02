Enpa Savona: Volpe appesa ad un albero a Stellanello

Inquientante episodio di bracconaggio

Un inquietante episodio di bracconaggio, su cui stanno svolgendo accertamenti le guardie zoofile volontarie dell’Enpa, si è verificato nei giorni scorsi in un bosco di Stellanello in provincia di Savona.

Vicino alla frazione Villarelli è stata segnalata alla Protezione Animali savonese una volpe morta, fissata sul ramo di un albero e circondata da numerosi bossoli ai piedi dell’albero.

Secondo l’Enpa, scartata l’ipotesi, per il peso del soggetto, che si tratti di un animale ucciso da un grosso uccello rapace e portato sull’albero per poterlo divorare, l’unica spiegazione plausibile è che si tratti di un avvertimento lasciato da un gruppo di bracconieri ad un’altra fazione per segnare il possesso esclusivo del territorio.

Il bracconaggio in provincia di Savona è condotto da persone di diversa estrazione sociale e provenienza ma, più spesso di quanto si possa pensare, svolto da residenti nelle campagne, anche da irreprensibili “cittadini”; è diffuso in modo preoccupante, ma non è comunque più intenso di altre zone, sia del nord che del sud Italia.