Entella-Pistoiese, Boscaglia: Giocato molto bene

Vittoria importante per l’Entella che trova i tre punti e la testa della classifica dopo la sfida contro la Pistoiese.

Visibilmente soddisfatto mister Boscaglia al termine dei novanta minuti di gara del Comunale di Chiavari.

“E’ stata una partita giocata molto molto bene dalla squadra. Siamo partiti benissimo e in quel momento in cui non abbiamo accorciato ci siamo portati gli uomini in area di rigore. Nell’unica occasione del primo tempo abbiamo subito il rigore. La squadra però non si è scomposta, abbiamo sfiorato il pari in più occasioni. Nel secondo tempo abbiamo spinto di più sull’acceleratore, abbiamo trovato il pari e secondo me la squadra ha dato la stoccata vincente perchè dopo l’1-1 abbiamo veramente messo sotto la Pistoiese. Poi sono arrivati gli altri due gol e siamo andati in controllo della gara fino alla fine”.