Alassio al via il ridisegno della segnaletica stradale

Sono iniziati stamattina i lavori di tracciatura della nuova segnaletica orizzontale

Operai e tecnici saranno impegnati nei prossimi giorni per il ridisegno completo della segnaletica orizzontale e verticale della Città del Muretto, frazioni comprese.

“Il progetto approvato qualche settimana fa – spiega Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale alassina – è il frutto di sopralluoghi e verifiche dei flussi veicolari e pedonali e sarà completato prima di Natale. Hanno iniziato con gli attraversamenti pedonali e concluderanno con una piccola grande innovazione proprio in questo settore: gli attraversamenti pedonali in 3D che saranno realizzati sulla Via Dante in via sperimentale”.