Al via il Goa Boa Festival. Appuntamento con tanti artisti dall’8 al 18 settembre all’Arena del Mare, Porto Antico di Genova.

Al via il Goa Boa Festival XXIV Edizione.

Dal 1998 oltre 1.000 artisti, più di 500.000 presenze e una carica di energia che neanche la pandemia poteva fermare. Alla lista si aggiungono anche quest’anno tantissimi artisti affermati ed emergenti, molti a km zero usciti dalla fucina di talenti di Goa-Boa_Select.

Goa-Boa Festival, la più grande festa della musica in Liguria e punto di riferimento nel calendario nazionale ed europeo dei festival di settore” (cit. MTV), giunge all’edizione numero 24 e conferma l’esplosiva miscela di autori d’eccezione (presentando il ritorno sulle scene di Brunori SAS, Fabri Fibra e La Rappresentante di Lista in coppia con Tananai) e puntuale scoperta delle nuove proposte in forte crescita (dal punk di Chiello, agli inni generazionali di Psicologi e ai nuovi bomber della scena rap come Rhove (il rapper italiano più amato dal maestro Stromae), aggiungendo al cartellone un evento molto special – Back to the Future – con Elisa e dedicato alle tematiche green.

Attesissimo è il concerto di una delle stelle più brillanti di questo 2022: Blanco (oltre 300 mila biglietti per il suo tour polverizzati in poche ore) raddoppia con due sold out a Genova recuperarando così la data inaugurale del tour prevista al Parco degli Erzelli per THE NEXT DAY rinviata a causa di un piccolo incidente.

L’appuntamento è dall’8 al 18 Settembre, ancora una volta nella meravigliosa cornice dell’Arena del Mare nel cuore del Porto Antico di Genova. Si canta, si ride, si balla, si pensa e soprattutto si sta bene insieme. Un inno alla vita per l’ultimo grande ballo prima di salutare l’estate. Goa-Boa 2022 sarà ancora una volta – come già dal 2016 – libero dalla plastica con una nuova edizione PLASTIC FREE.

Tra i tanti ospiti delle passate edizioni:

Kings of Leon ≈ Beck ≈ Manu Chao ≈ Carmen Consoli ≈ Emir Kusturica ≈ Lamb ≈ Skin ≈ Morrissey

Paolo Nutini ≈ Lcd Soundsystem ≈ Asian Dub Fountation ≈ Godspeedyou Black Emperor ≈ Coez

Guano Apes ≈ Tiromancino ≈ Fedez ≈ Baustelle ≈ Subsonica ≈ Tricky ≈ Tiga ≈ Groove Armada

Casino Royale ≈ Daniele Silvesti ≈ Max Gazzè ≈ Marlene Kuntz CSI ≈ Bluvertigo ≈ Afterhours Verdena Caparezza ≈ Alborosie ≈ Mannarino ≈ Shantel Gogol Bordello ≈ Dubioza Kolektiv ≈ George Ezra Franz Ferdinand & Sparks ≈ Tedua ≈ Divine Comedy ≈ SBCR_Bloody Beetroots ≈ Cornelius ≈ Gorillaz Sound System ≈ Laurie Anderson ≈ Afterhours ≈ Phoenix ≈ Faithless ≈ Motta ≈ Ministri ≈ Negrita ≈ Shaggy

Ellen Alien & Apparat ≈ Pinguini Tattici Nucleari ≈ Achille Lauro ≈ Frah Quintale ≈ Coma Cose

Kings of Convenience Anthony and the Johnsons ≈ Gazzelle ≈ Myss Keta ≈ Peter Hook

George Clinton Parliament Funkadelic ≈ Calcutta ≈ I Cani ≈ Sfera Ebbasta ≈ Salmo…

GOA~BOA FESTIVAL

8-18 SETTEMBRE 2022

Arena del Mare

Porto Antico di Genova

Giovedì 8 Settembre

BRUNORI SAS // BAIS

Ad aprire la 24esima edizione di Goa-Boa 2022 sarà BRUNORI SAS con una delle sue incredibili performance dal vivo.

Dario Brunori sta collezionando sold out tra palazzetti e festival estivi: una vera e propria festa all’Arena del Mare, per consacrare i nuovi brani che hanno visto la luce durante il lockdown, senza dimenticare i capolavori scritti nel corso della sua carriera.

Prima di lui, sul palco, torna BAIS, in versione acustica, che “suona e scorre come un fiume, malinconico ma allo stesso tempo sereno che canta in italiano ma con un suono internazionale” (Sugar Music).

≈

Venerdì 9 Settembre

PSICOLOGI

NASKA E PANETTI

GIUSE THE LIZIA

Gli PSICOLOGI sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, sono tra gli artisti più influenti della loro generazione.

Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere in questi ultimi due anni, tra istituzioni che non li rappresenta, genitori con cui è difficile trovare un dialogo, e traumi lasciati dalla pandemia come depressione, ansia di socializzazione e solitudine.

NASKA E PANETTI

Un percorso iniziato su Twich quello di NASKA, che a Goa-Boa 2022 porta un set insieme all’amico PANETTI, per la tappa genovese del REBEL SUMMER TOUR: pop, punk ed energia.

GIUSE THE LIZIA

Parole come lame, sparate dritte in faccia: tra il cantautorato e il rap, tra Palermo e Bologna, con la sfrontatezza e lo stile di GIUSE THE LIZIA sul palco tutto può succedere.

≈

Domenica 11 Settembre

FABRI FIBRA

SONNY

il “CAOS” di FABRI FIBRA sarà protagonista all’Arena del Mare.

CAOS è il decimo lavoro di studio di FIBRA che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno” e conferma il rapper (che ha venduto oltre 1 milione di copie) come uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro paese.

“Caos” ha debuttato fin da subito in vetta alla classifica ufficiali album e vinili ed è stato il terzo miglior debutto a livello mondiale su SPOTIFY. Tutte le tracce del disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify Italia. Per AMAZON MUSIC, piazzandosi in vetta alla classifica degli album più ascoltati in Italia, “CAOS” ha segnato il miglior ingresso per un album nel 2022 e il secondo miglior esordio di sempre nella storia della piattaforma.

Questo album è frutto di questi 3 anni di isolamento – “tutti i miei dischi precedenti sono frutto di quello che vedevo all’esterno, questo è sicuramente un disco più personale, parla più di me” – una sorta di ritiro interrotto solo dall’ascolto di centinaia di beat, basi su basi alla ricerca di quella scintilla capace di dare il là ad una idea, un testo che nel giro di poco tempo arriva alla sua forma definitiva.

Insieme a una leggenda del rap non può mancare un pezzo della Drilliguria: dalle lavatrici di Prà torna a Goa-Boa SONNY, che presenterà in anteprima alcuni dei nuovi brani in lavorazione, farciti come sempre di cinismo e ironia.

≈

Lunedì 12 Settembre

BLANCO

OLLY

DERIANSKY

Martedi 13 Settembre

BLANCO

BNKR44

ELE A

Finalmente BLANCO a Genova con un doppio appuntamento sold out.Lunedì 12 e Martedì 13 Settembre tutti pronti a cantare a squarciagola i singoli che hanno reso Riccardo Fabbriconi, vero nome dell’artista bresciano, tra i più amati e seguiti dell’ultimo anno: 300mila biglietti polverizzati in un attimo per il suo Blu Celeste Tour e pubblico puntualmente in estasi ad ogni sua apparizione live.

A soli 18 anni, partendo dalla sua cameretta ha ottenuto 28 dischi di platino e 7 d’oro, oltre un miliardo di streaming totali. BLANCO è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

Un diamante grezzo che sta gradualmente rivelando le sfaccettature del proprio stile, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche, cantate con l’aggressività e l’emotività tipica della sua età, convivono con una sensibilità autentica, trasparente. Doti naturali che lo hanno portato a conquistare l’attenzione di più generazioni, conquistando anche il pubblico più mainstream del festival dei fiori stravinto con Brividi.

OLLY

Genova, la Foce, il rap come il pop in costante equilibrio tra vena malinconica e ritmi ballabili: questi gli ingredienti delle canzoni di Federico Olivieri, che torna a Goa-Boa e conferma il suo successo che ormai va ben oltre i confini della sua città d’origine.

DERIANSKY

Rapper e producer made in Parma, scrive i suoi pezzi, li produce e sperimenta senza sosta. Il suo progetto ha al centro una cura del flow maniacale, quasi quanto la ricerca del sound design. Un vera chicca – via Asian Fake (Coma Cose, Venerus) – sbarca all’Arena del Mare.

BNKR 44

Un vortice poliedrico in cui musiche e testi si mescolano ad una forte e originale componente visiva. Tra i principali attori della nuova onda musicale Italiana ed ennesima scoperta di Bomba Dischi, BNKR 44 rafforzano ulteriormente il linguaggio estetico dei loro precedenti lavori come collettivo e come singoli.

ELE A

Neanche il tempo di pubblicare il primo singolo che ELE A sta già calcando i palchi di alcuni dei festival più importanti in circolazione. La rapper svizzera, con il suo ZERODUE DEMO TOUR a Goa-Boa con il suo freestyle anni ’90. Il tour anticipa il suo imminente esordio discografico.

≈

Giovedì 15 Settembre

ELISA

[Back tot he Future]

“Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta”.

ELISA fa tappa a Genova con il suo BACK TO THE FUTURE LIVE TOUR, ha portato l’ONU a nominarla come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il mastodontico progetto live che pensa al pianeta mandando un messaggio forte a sostegno della difesa dell’ambiente: un viaggio in 20 regioni, partito dall’Arena di Verona.

Durante il tour ha preso vita il progetto Music For The Planet a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

≈

Venerdì 16 Settembre

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

TANANAI

Con un repertorio decennale, La Rappresentante di Lista torna a Genova per mostrare il nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico. Il loro singolo “Ciao Ciao” è stato apprezzato da pubblico e critica, e Paolo Sorrentino lo ha utilizzato per un “finale alternativo” sulla sua pagina Instagram dell’ultima pellicola “È stata la mano di Dio”.

“Diva” è l’ultimo singolo, “una spinta a prendere coscienza della propria identità, a fare scelte libere, senza tenere conto del giudizio vuoto e sterile che viviamo in era social” di una band che porta sul palco uno dei live più trascinanti e convincenti degli ultimi anni. I loro concerti sono un susseguirsi di sorprese che catturano gli occhi ad ogni canzone, travolgendo gli altri sensi con sonorità e composizioni di grande qualità, difficili da inquadrare in un unico genere musicale: “la nostra è musica obliqua con riferimenti che vanno da Vivaldi a Brian Eno, dall’opera lirica a Fatboy Slim, la nostra fluidità è non avere un genere preciso, ma saltare da un suono all’altro, ci aiuta a raccontare la complessità del mondo che immaginiamo nelle nostre canzoni”

Attesissimo in apertura si esibirà Tananai, arrivato al grande pubblico con la sua “Sesso Occasionale” ormai saldamente ancorato alle parti alte di ogni classificha. Più di 13 milioni di stream, oltre 2.3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, con “Baby Goddam” raggiunge il traguardo del triplo platino.

≈

Sabato 17 Settembre

CHIELLO

LA SAD

RADICAL

FREESASS

Punkitudine a Goa-Boa: quattro concerti con alcuni tra i nomi più chiaccherati, sorprendenti e seguiti del momento. Una nuova onda a tratti sporca e sprezzante delle convenzioni percorre nuovi sentieri. Da Goa-Boa Select FREESASS in apertura. Si poga, si suda, si canta.

≈

Domenica 18 Settembre

RHOVE

PAKY

SHIVA

e altri ospiti

Tre giovani bomber della scena rap italiana insieme sul palco per chiudere la ventiquatresima edizione di Goa-Boa Domenica 18 Settembre, così come era cominciata con THE NEXT DAY. Ancora una serata consegnata alla nuova generazione di artisti che sta cambiando le regole del gioco prendendosi tutto.

In apertura il sangue nuovo del rap genovese dalle finali di Goa-Boa Select.