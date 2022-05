Al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano arriva il comico Enzo Paci

Sabato 14 maggio alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva il comico Enzo Paci (reduce dal successo della serie tv “Blanca” su Rai Uno) con “I soliti mostri”. Testi Enzo Paci e Matteo Monforte, sul palco Enzo Paci e Romina Uguzzoni.

Chi sono i mostri? I mostri sono tutti quelli che per vizi, debolezze, paure, hanno comportamenti mostruosi se guardati con gli occhi impietosi di una sana educazione civica.

I mostri nella storia del mondo non cambiano mai, quelli di oggi sono uguali a quelli di ieri, hanno solo un aspetto diverso, certamente condizionato dall’avanzamento tecnologico ma che nella loro essenza sono sempre gli stessi. Prendiamo ad esempio gli imbonitori: un tempo vendevano medicine miracolose oggi metodi rivoluzionari per fare soldi on line. I mostri però non sono solo di natura fraudolenta, sono anche quelli che portano addosso i segni di una contemporaneità deviata. Come i terrapiattisti o gli ossessionati della newage, non molto diversi dai complottisti esoterici o dai Frick degli anni ’70. Insomma cambiano le modalità, i costumi, i comportamenti ma restano sempre “I soliti Mostri”.

A portare il pubblico tra i “soliti mostri” c’è Paci nei panni del suo personaggio Passadore che si presenta come “Re delle fate”, maestro dell’arte del mugugno che, dopo 30 anni di ritiro nei boschi, decide di ritornare nella civiltà ma prima si vuole assicurare che le cose siano cambiate: invia così in avanscoperta la sua fidata fatina Frilli che dovrà capire se il mondo è ancora popolato dai “soliti mostri”.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

Il Sipario Strappato

Via Terralba, 79/b

16011 Arenzano (GE)

tel 3396539121

www.ilsipariostrappato.it