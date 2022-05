Doppiaggio a Genova, full immersion con Pietro Ubaldi

Pietro Ubaldi, eccellenza del doppiaggio italiano, alla Scuola di recitazione e media del Teatro G.A.G. di Genova con una full immersion il 22 maggio 2022. Doppiatore, conduttore televisivo, cantante e brillante attore caratterista guiderà le giornate di approfondimento dedicate a neofiti ed esperti. Noto al grande pubblico per il doppiaggio di Geoffrey Rush (Barbosa) in Pirati dei Caraibi (della cui serie è speaker ufficiale), è anche voce ufficiale di Boing TV. In pubblicità, film di animazione, cartoni ha doppiato le voci di Geronimo Stilton, dell'”M&M’s” rosso, dell’ippopotamo negli spot Kelloggs Coco Pops, del cane di peluche negli spot McDonald’s, degli spot Geox e molto altro. Per i film di animazione: Scooby-Doo, Barbie lo Schiaccianoci, Barbie e la Magia di Pegaso, Pokémon, Mega Mind, il pupazzo Four e le avventure di Teddy Ruspin di cui ha cantato quasi tutte le sigle. E anche voce fuori campo di Italian Academy, di servizi per le Iene e conduttore di Game boat su Rete 4. Un appuntamento importante perché darà il via al calendario 2022-2023. Il percorso di doppiaggio affonda le sue radici nelle prime sperimentazioni a Genova all’inizio del 2013, ha alla base la Scuola di recitazione del Teatro G.A.G. e intende offrire agli aspiranti doppiatori le competenze professionali, culturali e pratiche necessarie per acquisire conoscenze specifiche ed approfondite, strumenti e metodologie per svolgere il mestiere dell’attore- doppiatore in ambito televisivo, cinematografico, pubblicitario. Gli allievi potranno apprendere i segreti del doppiaggio a fianco dei doppiatori più prestigiosi del panorama nazionale. La full immersion durerà 6 ore (2 turni di 3 ore l’uno). Coordinamento: Daniela Capurro. Info e iscrizioni Tel. 3920930335, info@teatrogag.com.

www.teatrogag.com