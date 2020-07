Ad Albisola Superiore l’evento A Piedi nudi nel parco

Parco dell’Accoglienza, Albisola Superiore. Giovedì 30 luglio, dalle ore 18.30 inaugurazione il nuovo percorso sensoriale “A piedi nudi nel Parco”.

Grandi novità al Parco dell’Accoglienza! Giovedì 30 luglio, alle ore 18.30, sarà inaugurato il nuovo percorso sensoriale “A piedi nudi nel Parco”: un sentiero da percorrere senza scarpe, per scoprire tutte le sensazioni che si provano a camminare a piedi scalzi su diverse superfici, tutte naturali, dal prato all’inglese al terriccio, dalla corteccia ai tronchi di acacia in sezione circolare, e poi sabbia, ciottoli, piante aromatiche… Il percorso, ideato e realizzato pensando ad un’esperienza di contatto diretto con la natura, può coinvolgere tutti i sensi e le nostre capacità percettive, creando stupore e coinvolgimento, non soltanto nei bambini. All’interno del Parco dell’Accoglienza, che è già un’oasi di pace a due passi dal centro, un percorso in cui riscoprire tutti e cinque i sensi, l’amore e il rispetto per la natura, il gioco sperimentale ed il divertimento. Che effetto farà camminare sulla corteccia di legno ammirando il cielo blu, oppure sedersi sui ciottoli bianchi al canto degli uccellini, o ancora mettere mani e piedi fra rosmarino e timo e sentirne tutto il profumo?

Il riprogramma dell’evento è ricco e dedicato ad adulti e bambini! Sarà presente, infatti, il Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, con il suo laboratorio Nel Parco con il CEA, un’attività di animazione per bambini che unisce creatività e gioco in un viaggio alla scoperta della bellezza della natura. A tutti i bimbi verrà richiesto di portare un telo da stendere sull’erba e un vasetto di recupero (per esempio un barattolo della marmellata, un fondo di una bottiglia di plastica da 1,5 litri…) per costruire, dopo aver provato il percorso sensoriale, un originalissimo e personalissimo “vaso delle sensazioni”. I bambini dovranno essere affiancati da un adulto durante l’attività. Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale, verranno effettuati due laboratori con un numero massimo di 15 bambini ciascuno: orario di inizio 18.30 e 19.15. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina e penna. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per lo svolgimento dell’attività. Per partecipare al laboratorio occorre prenotare: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it

Dopo cena, che chi vorrà potrà consumare sul prato, alle ore 21.30 circa si terrà lo spettacolo “La Liguria dei Poeti fra cielo e mare”, un viaggio teatrale nella poesia di poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro), intervallato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni. Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria, ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti. Il percorso poetico, per la regia di e di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce), Federica Calcagno (Violino) ed Enrico Bovone (percussioni), che interpreteranno parole e musica accompagnandosi dal vivo con i loro strumenti. Spettacolo di Lazzaro Calcagno, a cura di Il Sipario Strappato con Antico Teatro Sacco. Si potrà vedere lo spettacolo seduti sul prato e nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.

Il Parco dell’Accoglienza è una bellissima area verde in città, realizzata nella primavera 2019 e nata da un progetto che è il risultato della sinergia fra il Comune di Albisola Superiore, con il progetto SPRAR, oggi SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), l’Istituto Missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Gesù e Arcimedia. Il progetto di recupero ed apertura al pubblico del parco si è inserito nel percorso, avviato da tempo dal Comune di Albisola Superiore, di ripristino e valorizzazione della rete sentieristica, portato avanti in collaborazione con le scuole, l’AIB Protezione Civile e con il progetto SPRAR, che annovera fra gli obiettivi l’accoglienza integrata e la condivisione attiva e partecipata della cittadinanza e delle sue associazioni di volontariato, rispetto a tutte le iniziative ed i servizi svolti dai beneficiari del progetto. Il Parco è aperto tutti i giorni, fino alla fine dell’estate, dalle ore 8 alle ore 20 e sarà sede di altri due eventi durante il mese di agosto:

Venerdì 21, ore 17.30

Nel Parco con il CEA

Laboratorio a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Attività di animazione per bambini che unisce favola, creatività e gioco in un viaggio alla scoperta della bellezza della natura.

Venerdì 28, ore 21.30

Terra madre

Spettacolo teatrale a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d’Africa e ai suoi popoli, al fascino della sua natura e della sua cultura e alle contraddizioni, ai problemi mai risolti, ai drammi che la lacerano da sempre. Un viaggio immaginario fra le carovane dei mercanti e dei migranti che attraversano il Sahara fino alle coste del Mediterraneo, fra le bellezze della savana e la crudeltà della guerra combattuta dai bambini-soldato, tra lo sfruttamento, la fame e la povertà. Regia e drammaturgia di Daniela Balestra; aiuto regia: Laura Masio, Federico Ferrando; scenografia: Alessio Tessitore, Maria Rosa Varaldo; ricerca sonora: Claudio Baseotto, Daniela Balestra