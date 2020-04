Ad Albenga OK la mostra virtuale all’ Ucai per Pasqua

SAVONA – Sta ottenendo un notevole successo la tradizionale collettiva di Pasqua dell’ UCAI. Per motivi legati all’ emergenza Coronavirus non si è potuto certo allestire l’evento presso la sede dell’associazione cattolica ingauna degli artisti, in piazza dei Leoni, 1, ma alcuni di loro hanno comunque pensato lo stesso di creare delle opere espressamente per questo importante appuntamento devozionale.

“Si tratta- ci dicono gli organizzatori- della tradizionale collettiva pasquale che viene organizzata dalla sezione albenganese Ucai. Visto che non è possibile fare una mostra coi nostri dipinti nella nostra sede la facciamo virtuale! E’ un modo per stare insieme e condividere qualcosa di piacevole! I nostri soci vi invitano alla mostra che hanno organizzato ed attendono di potervi rivedere nella sede di Piazza Dei Leoni il prima possibile. Per vederla è sufficiente visitare la pagina Facebook Unione Cattolica Artisti Italiani sezione Albenga- Imperia. L’ iniziativa è anche un modo per far conoscere fra loro i tanti artisti che hanno aderito al sodalizio e che provengono anche da altre Diocesi e far vedere, a tutti i cittadini, i lavori di molti validi artisti, alcuni dei quali operano solo per passione, o per fede, e che quindi non facendo spesso mostre personali, non potrebbero altrimenti essere conosciuti in altro modo dal grande pubblico”.

Il titolo della collettiva virtuale è il bene augurante “Andrà tutto bene”. Hanno risposto a questa lodevole iniziativa i seguenti artisti: Marinella Azzoni, Donatella Balsamo, Luciana Bertuzzi, Marisa Borra, Cinzia De Vincenzi, Pinuccia Enrico, Giuseppe Ferrando, Anna Scheda Ferrari, Giovanna Lupi, Paola Maestri, Mariella Mascaro, Silvana Persico, Cristina Sartore, Assunta Scozzari, Beatrice Turra e Luisa Vincini.

La collettiva virtuale è una soluzione efficace, ma gli aderenti al sodalizio non vedono l’ ora di tornare ad incontrasi per esporre di nuovo come prima e ricordano con grande nostalgia le mostre dal vivo in particolare quella che fu straordinaria e che venne organizzata dall’ Ucai dieci anni or sono. Ebbe un grande successo di pubblico e di critica: il titolo della mostra di quell’ anno era: “Pasqua: le tue strade sono sparse di Fiori” e vi aderirono 25 artisti italiani e stranieri.

Questi i loro nomi: Ivana Cerrato, Alessandro Cannatà, Piedad Roldan, Giovanni Grappiolo, Luciano Conteduca, Giancarlo Zanni, Alda Fabbrica, Franco Grassi, Remo Pasquale, Lidia Enrico, Antonio Gagliardi, Clara Moisello, Carmen Spigno, Rita Besagno, Giancarlo Buzzi, Mario Dabbene, Ezio Rossin, Ciso Risso, Amedeo Bianco, Anita Oliveri, Luisa Vincini, Vincenza “Cinzia” Sciaulino, Giuseppe Ferrando, Flavio Furlani e Gino Pisanello, l’allora direttore artistico delle esposizioni Ucai.

L’attività svolta negli ultimi anni dalla sezione di Albenga è considerevole: sono stati organizzati incontri, pellegrinaggi, concerti e quasi cento mostre fra personali e collettive. Tutte queste lodevoli ed interessanti iniziative pongono la sezione di Albenga e Imperia fra le più attive d’Italia.

CLAUDIO ALMANZI