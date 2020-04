Controlli dell polizia a Genova su applicazione Dpcm: 5 denunciati

Denunciati un senegalese pluripregiudicato per spaccio, una coppia e due pregiudicati

Prosegue l’attività di controllo della polizia per far rispettare le misure di contenimento del Covid-19 a salvaguardia della salute dei cittadini.

Ore 23.05, piazza Pallavicini: un 26enne senegalese, pluripregiudicato per spaccio, viene fermato dai poliziotti del Commissariato Cornigliano mentre cammina in strada. E’ residente a Sampierdarena e non ha alcuna necessità per allontanarsi dalla propria abitazione. Sanzionato.

Ore 17.00, via Boine: una giovane coppia sta camminando in strada e, alla vista della volante, cerca di nascondersi imboccando una stretta via. Subito fermati dai poliziotti del Commissariato Prè, i due non possono giustificare come uno stato di necessità la loro presenza. Lui se la cava poiché lavora poco distante ma per lei, residente a Molassana, la sanzione è inevitabile.

Ore 8.20, vico Largo: due genovesi di 26 e 28 anni con numerosi pregiudizi di polizia, vengono fermati mentre stanno chiacchierando con alcune persone che, alla vista delle divise, si dileguano. Con fare polemico riferiscono di essere residenti rispettivamente a Campomorone e a Torriglia e che si sentono in diritto di stare “un po’ dove gli pare”. Sanzionati