Ad Alassio 150 Optimist al Meeting della Gioventù

ALASSIO- Ha preso il via oggi alle ore 13 la prima batteria del Meeting della Gioventù appuntamento che apre la grande stagione della vela giovanile italiana. 150 giovani velisti in gara, di diverse nazioni, quasi mille le persone al seguito e gli alberghi di nuovo pieni: questi in estrema sintesi i numeri del Meeting. La manifestazione è organizzata dal Cnam in collaborazione e con la Marina di Alassio ed il Comune di Alassio e mette in palio numerosi trofei: Trofeo Challenge Zonta Club “Vera Marchiano”, Trofeo Sergio Gaibisso, Trofeo Ennio Pogliano, Trofeo Mirea Pogliano e Trofeo Gil. Fra gli Optimist in gara, provenienti da tutta Italia, ci sono anche numerosi giovani velisti stranieri attirati ad Alassio dalla validità del campo di regata e dal prestigio dell’appuntamento. Grande attenzione da parte degli organizzatori affinchè le regate si svolgano in tutta sicurezza, secondo le regole dettate dalla prevenzione anti contagio ed in ottemperanza al protocollo della Fiv.

“Siamo onorati- spiega il presidente del Cnam Carlo Canepa- di ospitare anche quest’anno questa importante gara di apertura giovanile. I grandi piccoli atleti degli Optimist con la loro flotta palpitante sentono il mare abbracciare gli scafi, rivolgono lo sguardo oltre le onde increspate, provano coraggio e lealtà. L’abbraccio affettuoso che il Cnam e l’intera nostra amata Alassio invia a tutti con questa manifestazione sono stati già ben visibili ai milioni di telespettatori che, seguendo la Milano-Sanremo, hanno visto i nostri velisti in regata”.

Dopo le regate giovanili degli Optimist, il programma del circolo velico alassino proseguirà con la Settimana Velica Internazionale d’Altura dal 18 al 20 marzo. Dall’8 al 10 aprile Alassio ospiterà invece la seconda edizione del Trofeo Luigi Carpaneda. Dal 20 al 22 maggio ci sarà la flotta dei J70, che disputerà ad Alassio una tappa del campionato. La stagione si chiuderà a giugno con i Dinghy. “C’è sempre una grande emozione, ogni volta che prende il via la stagione della vela qui ad Alassio – ci ha spiegato l’ex campionessa Roberta Zucchinetti, delegata allo Sport del Comune – un’emozione che quest’anno è ancora più grande in considerazione del momento che stiamo vivendo. Quello che arriva è un segnale importante, la vela, lo sport non si vuole fermare, anzi… e la Baia di Alassio tempestata di vele sarà uno spettacolo unico”.

CLAUDIO ALMANZI