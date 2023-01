AbbaTime al Teatro Govi di Genova sabato 11 febbraio

Il Teatro Govi di Genova presenta ABBATIME. ABBA TRIBUTE BAND Sabato 11 febbraio alle ore 21.

Quanti di voi non riconoscono già dalle prime note ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’ o ‘Gimme Gimme Gimme’? Gli ABBA sono stati il gruppo musicale svedese di maggiore successo ed hanno venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo, raggiungendo un successo mondiale fino ad essere considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale.

​

Ancora oggi sono sempre così attuali ed amati dal pubblico che le loro musiche hanno ispirato i due successi cinematografici Mamma Mia 1 e 2.

​

Gli AbbaTime ripropongono i più grandi successi del gruppo musicale svedese nel modo più fedele possibile e sapranno farvi rivivere le atmosfere di quegli anni.

Il tutto con le coreografie ed i costumi che caratterizzavano gli ABBA, per offrirvi uno spettacolo indimenticabile, divertente ed emozionante.

La band è così composta:

Agnetha: Elisabetta Rondanina (voce)

Frida: Selene Schirinzi(voce)

Benny: Gianluca Masala (piano e voce)

Bjorn: Alessio Grasso (chitarre e voce)

Inoltre, Fabrizio Argenziano al basso, Edoardo Maragliano alla batteria e Fabio Milanese fonico

Appuntamento sabato 11 febbraio alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti:

Intero 18 / Under 12 € 15 disponibili sul sito internet del Teatro Govi al Abba Time – TeatroGovi o presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com