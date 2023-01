Pallavolo – Ospiti quotate per il Lunezia

Sarzana – Oltre al capitano, la lungodegente Pinotti, sabato 28/1 contro una Serteco Wonder Genova in piena ascesa mancheranno al Lunezia Volley pure il “capitano ad interim” Lupi (opposto) e il centrale Bencaster: entrambe acciaccate.

Non è poco di fronte a delle genovesi in piena salute che sembrano puntare ormai alla testa della classifica e non a caso, appena un paio di settimane or sono, hanno davvero impressionato a Barbarasco; dove si sono imposte di netto a un Podenzana Tresana che a sua volta cominciava a coltivare certe ambizioni.

Per la cronaca, si gioca per la 12.a giornata del campionato regionale ligure di Serie C, Girone B. L’appuntamento, al Palabologna sarzanese, è per le ore 19.30…arbitri Valerio Portaccio e Luigi Peccia.