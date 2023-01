Bolezùmme, commedia in genovese al Teatro Govi di Genova

La compagnia TEATRALNERVI in Bolezùmme domenica 5 febbraio ore 15 al Teatro Govi di Genova.

Un appartamento, quattro coppie e un letto rosa.

Le precedenti otto parole possono essere il riassunto semplice ma al tempo stesso complicatissimo di questa divertente commedia!

Infatti, un appartamento fa da cornice alla storia o meglio all’intreccio di tradimenti, equivoci e incomprensioni, originate soltanto da un piccolo pezzetto di una lettera d’amore finita nelle mani sbagliate.

E in questo appartamento, sono quattro le coppie che si aggirano: i padroni di casa Mario e Giulia Rossi, il socio di lui Filippo Solari con sua moglie Linda, gli amanti di quest’ultimi due, l’eccentrico arredatore Fidelio e una cameriera tutto pepe, Silvia. Tutti e otto pensano di avere a loro disposizione questo appartamento che invece, per una serie di equivoci e contrattempi, è trafficatissimo. Così accade che mariti e mogli si trovino contemporaneamente e senza ragione nello stesso luogo in compagnia dei rispettivi amanti, dovendo mentire l’uno all’altra. E a rendere il tutto ancora più imprevedibile, si aggiungerà a sorpresa un’altra persona che complicherà ulteriormente la già aggrovigliata situazione.

E infine … un letto rosa. È lui, infatti, il vero fulcro della storia attorno al quale ruotano doppi sensi, inganni, scene piccanti, tradimenti e dove ogni personaggio finge volontariamente o involontariamente di essere qualcun altro in un vortice di intrecci, malintesi e gags che troveranno una soluzione solo alla fine …

Forse …

Biglietti:

Intero € 12 / Over 65 € 10 / Under 14 € 6, disponibili sul sito internet del Teatro Govi al Bolezùmme – Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

· (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

· (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com