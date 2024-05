Spinelli: a Toti dati 40mila euro. Mi rivolgevo a lui come a Burlando, ma tutto regolare

“Si è interessato, gli ho dato 40mila euro”.

E’ una sintesi di quanto avrebbe dichiarato l’altro giorno in Tribunale, interrogato dalla gip Paola Faggioni, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli (84 anni).

Ne danno notizia stamane alcuni quotidiani.

“I 40mila euro li abbiamo dati perché si era interessato. Ma era tutto regolare, li abbiamo divisi fra tutte le società”.

Spinelli avrebbe ribadito, durante l’interrogatorio di garanzia nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione elettorale della Dda e della Procura della Repubblica di Genova, che si rivolgeva al presidente della Liguria Giovanni Toti “così come mi rivolgevo a Claudio Burlando (ex ministro ed ex governatore ligure del Pd, ndr) quando avevo problemi”.