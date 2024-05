2024: da sedici anni a Marina di Varazze il riconoscimento di Bandiera Blu, ancora una volta la Liguria si aggiudica il primo posto

2024: da sedici anni a Marina di Varazze il riconoscimento di Bandiera Blu nella classifica italiana delle Bandiere Blu, i riconoscimenti assegnati a province, località e strutture in 49 nazioni in tutto il mondo secondo ben 32 criteri.

Ancora una volta – per il sedicesimo anno consecutivo – Marina di Varazze è fra le realtà presenti in Liguria a cui va il prestigioso riconoscimento della Foundation of Environmental Education (FEE).

La Bandiera Blu attesta l’eccellenza nella gestione sostenibile del territorio e delle strutture; viene assegnata sia ai Comuni sia agli approdi turistici e va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti ottenuti da Marina di Varazze fin dalla sua apertura.

Tra questi: la Certificazione “Five stars” conferita dall’International Marine Certification Institute, il Best Marina Development Italy 2008 e il Best Luxury Marina Development Italy 2010.

Tra i principali aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione Internazionale FEE vi sono la qualità della gestione ambientale, i servizi, la sicurezza, la qualità delle acque e l’impegno in tema di educazione ambientale e informazione.

Da sempre la salvaguardia dell’ambiente marino è punto di forza delle politiche aziendali di Marina di Varazze. Ne sono testimonianza le innumerevoli iniziative sviluppate in collaborazione con istituti di ricerca, scuole e associazioni – e naturalmente gli armatori – riuscendo a dare continuità ai risultati positivi, in un’ottica di continuo miglioramento.

Proseguono costantemente le attività di sensibilizzazione del pubblico verso le tematiche di sostenibilità ambientale, gli approfondimenti sul patrimonio faunistico marino – anche da un punto di vista scientifico – , la salvaguardia delle acque.