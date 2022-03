A Sanremo premiati i “Custodi del Territorio”

ALBENGA- Sette premiazioni per altrettanti “Custodi del Territorio” sono state fatte dall’ Associazione Ristoranti della Tavolozza che a Villa Nobel a Sanremo ha presentato la18esima edizione della sua preziosa Guida 2022. Nella splendida Villa matuziana, dimora per molti anni del chimico svedese Alfred Nobel, dopo una piacevole visita al parco ed all’ edificio storico, i partecipanti alla XVIIIesima edizione di “A Tavola tra Cultura e Storia”, dedicata alla figura di Claudia Ferraresi, hanno assistito a due interessanti interventi ed alla consegna delle benemerenze ai sette fra personaggi di rilievo del mondo ristorazione, della gastronomia e della salvaguardia dei prodotti locali.

I due applauditissimi interventi sono stati tenuti dalla famosa giornalista,

Barbara Ronchi della Rocca, esperta di galateo, che ha presentato una relazione omaggio a Pellegrino Artusi, conosciuto in tutto il mondo come “padre della cucina italiana” e primo codificatore della cucina regionale con il suo “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” e dallo scrittore Bruno Gambarotta, giornalista e conduttore televisivo che ha parlato sul tema: “Il futuro della ristorazione? La cucina della nonna! Il ristorante? un grande palcoscenico!”. A consegnare i riconoscimenti è stato poi Giovanni Berrino, Assessore al Lavoro, Trasporti e Turismo della Regione Liguria, mentre l’ editore Enrico Anghilante ha fatto il punto sul mondo della comunicazione e dell’editoria, legate alla ristorazione ed alla promozione dei territori, non solo nel Ponente Ligure, ma anche nella macro area dell’ Italia del Nord Ovest.

Quetsi i premiati con l’ambito riconoscimento “Custode del Territorio 2022” dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza: Andrea Sandri che ha ritirato la targa per l’ azienda “Albenga in Tavola Gourmet Sas”. Questa la motivazione: “per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola”; Simone Molinari, Sindaco di Garlasco (PV), “per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione gastronomica”; Ziccat Cioccolato Torino, “per l’attività di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni del territorio”; Marco Temesio Cascina Nirasca Pieve di Teco (IM), “per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione vinicola”; Donatello Ghiglione azienda Rio Rocca San Lorenzo al Mare (IM), “per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola”; Biscottificio Gibelli Vallecrosia (IM),

“per l’attività di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni del territorio” e Senese Gianni Sanremo (IM), “per l’attività di ristorazione svolta con passione e valorizzando le produzioni agricole locali all’interno di una cucina di grande tradizione”.

“Come vuole la tradizione di questa manifestazione- ci ha spiegato il noto giornalista ed editore Claudio Porchia, che ha presentato l’evento ed è uno degli organizzatori- oltre a presentare la Guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza, dopo la visita guidata di Villa Nobel, che è stata per tutti i partecipanti molto bella, abbiamo ospitato due personaggi illustri relatori, due amici che hanno allietato il pomeriggio e presentato molti spunti e proposte utili per tutti coloro che operano nel mondo della ristorazione: partendo da chi produce coraggiosamente a chilometro zero fino ai validi maîtres di sala che presentano ai clienti i manicaretti dei loro chef. E la tradizione della nostra associazione vuole che la cerimonia si chiuda con la consegna del riconoscimento di Custode del Territorio che viene attribuito ad esperti, personaggi, aziende ed operatori del settore ristorativo che abbiano a cuore la tradizione e la tutela del patrimonio gastronomico e culturale del territorio del Nord Ovest italiano”.

CLAUDIO ALMANZI