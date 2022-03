Dilettanti anni ’70 ed ’80, l’11 aprile presentazione del libro “Calcio e passione” nei locali della “Cucina Popolare Genovese”!

Nulla ferma l’attività del “Gruppo Dilettanti Liguri anni ’70 ed ‘80”, gruppo attivissimo su Facebook ed in prima fila da ormai tre anni nel mondo della beneficenza.

Questa volta gli ex calciatori sono pronti a presentare il secondo libro “Calcio e Passione” lunedì 11 aprile alle ore 18.00 nei locali di un’altra ottima iniziativa: la “Cucina Popolare Genovese”, che si trova nel quartiere di Marassi in Via del Fossato, 2; Via del Fossato è una breve traversa di Via Bobbio, proprio accanto alla scuola Da Passano, non ci si può sbagliare!.

Quindi nei locali della Cucina Popolare Genovese, che prenderà servizio nei prossimi mesi, verrà presentato ufficialmente “Calcio e Passione”, che ha visto la luce lo scorso mese di dicembre grazie al lavoro ed alla passione di tanti, tra tutti Carlo Campione, indimenticabile bomber degli anni ’80 e ’90; ma è davvero troppo lungo l’elenco di tutti coloro che si stanno impegnando per fare del bene a chi ne ha più bisogno.

Il libro, sulla scia del grande successo del primo volume “Polvere e Passione”, parla di tante splendide storie: racconti di amicizia, di parapiglia, di solidarietà e di agonismo, su campi dove il sintetico proprio non esisteva e neppure si immaginava: si giocava su campi di polvere e fango con palloni che, specie se pioveva, diventavano autentici macigni. Testimonianze vive, a volte divertenti, altre commoventi, comunque sempre coinvolgenti e sorprendenti.

Insomma, si tratta al di là dell’incasso interamente devoluto in beneficenza di un vero e proprio documento storico; certo, lo stile sarà anche un poco naif, ma emerge uno spaccato fedele di “come eravamo”, e di come era Genova e la Liguria in quegli anni ormai lontani ma non lontanissimi.

“Quelli sui polverosi campi di ghiaia sono stati gli anni più belli della nostra vita – racconta Gessi Adamoli, giornalista ed ex calciatore – anni indimenticabili. Gli amici che avevi in campo non ti hanno più lasciato e il tempo ha fatto diventare amici anche gli avversari. Soprattutto i più irriducibili. Perché il nostro era un calcio leale e con valori forti. L’idea di rivivere quelle emozioni e aprire lo scrigno della memoria è stata di Carlo Campione, il Mario Kempes di via Prè. È stato lui la scintilla. I protagonisti di quegli anni mitici si sono così radunati nel Gruppo Dilettanti Liguri Anni 70 e 80 con lo scopo di ritrovarsi e sfogliare insieme l’album dei ricordi, ma anche di fare, nel nostro piccolo, qualcosa di utile per Genova e la Liguria. Il ricavato di questa nostra seconda “fatica” letteraria sarà infatti devoluta in beneficenza come già era accaduto per il primo libro”.

“Per l’11 aprile – spiega Alessandro Zanetti – ha già confermato la sua presenza Giulio Ivaldi, Presidente del Comitato Ligure delle Federazione, e tantissimi dirigenti e giocatori di quei tempi magici e forse irripetibili; ma non solo, anche tanti ragazzi che oggi giocano tra i dilettanti hanno manifestato l’intenzione di venire a trovarci; ricordiamo sempre che il nostro calcio non è solo correre dietro ad un pallone che rotola, ma . E’ aggregazione, amicizia e solidarietà!”.

“Anche il ricavato di questo secondo libro del Gruppo Dilettanti Liguri Anni 70 e 80 – conferma Carlo Campione – sarà interamente devoluto in beneficenza. A questo proposito la scelta dove effettuare la presentazione non è casuale: la Cucina Popolare Genovese. L’idea è di Aldo Milfa, una delle colonne del gruppo: un locale, dove consumare un pasto caldo gratuitamente, a disposizione di chi non ha possibilità economiche”.

E questa è una grandissima iniziativa! Dar da mangiare gratuitamente a chi ne ha bisogno! Tra l’altro, a servire ai tavoli ci saranno volontari, la maggior parte proprio ex calciatori di tanti anni fa.

Una precisazione: quanto sarà raccolto dalla vendita del libro dai componenti del gruppo Facebook residenti a Savona sarà devoluto al Reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, per l’acquisto di un respiratore artificiale neonatale, coinvolgendo nell’iniziativa anche l’Associazione Cresc.I.

Insomma questi del “Gruppo Dilettanti Liguri anni ’70 ed ‘80” sono inarrestabili! Non li ferma nulla, neppure la pandemia; prima che arrivasse, organizzavano raduni sui campi di Genova, dando vita a tenzoni simpatiche e battagliere, poi quando non si poteva più ecco arrivare i libri per fare del bene. Ora la Cucina Popolare Genovese, che sarà un grande fiore all’occhiello per il Gruppo e per Genova.

Ma un nuovo raduno su un campo dilettantistico di Genova sta per essere organizzando, con una grande sorpresa. Ma per ora…tacciamo, e diamo appuntamento all’11 aprile in Via del Fossato numero 2, a metà di via Bobbio.

“Venite a cercarci su Facebook – tuona Alessandro Zanetti, negli anni ’80 stopper possente e che seppur Ultras blucerchiato oggi vediamo come grinta in Ostigard del vecchio Grifone – perchè abbiamo bisogno anche di voi!”

Beh, che aspettiamo?

FRANCO RICCIARDI