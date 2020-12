A Palazzo Ducale, lo spettacolo Vertigine di Giulietta

Il circo diventa danza e teatro: dalla metafora del bosco di Pour Hetre alla vertigine shakesperiana dei blucinQue

Martedì 29 dicembre arrivano a Circumnavigando gli artisti francesi dellaCompagnia Iéto, online sui siti social dei festival, e lo spettacolo “Vertigine di Giulietta. Distance Mode” dei blucinQue: un volo tra equilibro, spiazzamento e amore che unisce teatro danza, musica dal vivo e discipline circensi, in diretta live sulla neonata Niceplatform.eu.

Ore 17.30 – Video online e incontro in diretta da Sala Mercato sui canali Facebook e Youtube di Sarabanda, Goodmorning Genova e sulla pagina FB di Institut Français Italia e di Teatro Nazionale Genova

COMPAGNIA IETO (Francia)

Video presentazione tratta dallo spettacolo «Pour Hêtre»

Un video site specific creato a Genova appositamente per Circumnavigando Festival. Uno studio in cui gli artisti della prestigiosa Compagnia Iéto indagheranno e racconteranno il lavoro sullo spettacolo Pour Hêtre che avrebbero presentato sul palco genovese.

Al centro, una foresta e il suo simbolismo. È un’avventura a due che parte dal legno come materiale, nella sua versione più grezza. Alberi, tronchi e ramoscelli, posizionati in mezzo al palco, vanno a comporre una foresta che assiste sapiente alla sequenza di danza acrobatica costruita intorno ad essa, definendo con i suoi rami lo spazio di movimento e la scena: flessibile, fluida, costruita e in evoluzione, tra lo statico e il dinamico.

Due esseri umani “complici di un faggio immobile” parlano in realtà del nostro rapporto con la natura, del nostro invecchiamento e della nostra rigenerazione, attraverso un pezzetto di natura che nel corso dello spettacolo arriveremo ad amare, ma che lentamente sarà trasformato fino a diventare solo un chip.

La data è realizzata con il sostegno dell’Istituto Francese di Parigi nell’ambito del progetto CIRCUS ZONE.

Ore 21 – Live streaming da Palazzo Ducale (Sala del Maggior Consiglio) su NICE PLATFORMwww.niceplatform.eu (€3,50)

BLUCINQUE (Italia)

«Vertigine di Giulietta. Distance Mode»

Nella magnifica cornice di Palazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, verrà realizzato lo spettacolo “Vertigine di Giulietta” con la compagnia blucinQue integralmente visibile on line sulla neonata Niceplatform.eu.

Volo, perdita di equilibrio, oscillazione, tensione e spiazzamento amoroso: un lavoro di ricerca sul movimento e la composizione tra teatro danza, testo, musica dal vivo e discipline circensi.

Una composizione onirica e sonora in cui corpi, movimento, luce e musica sono voci di un medesimo canto d’amore. Sulla scena, attrezzi aerei e roue Cyr, uniti all’uso della voce che evoca frammenti e ricomposizioni del testo originale di Shakespeare.

A scandire il ritmo, la musica eseguita da un violoncello classico suonato dal vivo da Bea Zanin, in scena insieme a cinque performer, danzatori e circensi coinvolti nella composizione fisica e musicale.

L’intero ricavato andrà interamente a favore della compagnia che potrà così proseguire nella grande impresa di sostenere l’implementazione del canale per un importante lavoro di divulgazione culturale dello spettacolo dal vivo e che proseguirà anche finito il momento di pandemia.

Spettacolo all’interno del progetto sostenuto dal MIBACT “Take-Off”.