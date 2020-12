Ivaldi verso un nuovo mandato alla guida della LND-FIGC Liguria

Sabato 9 gennaio, a partire dalle 9:30, si terrà l’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. A quattro anni dalla sua prima elezione, il presidente Giulio Ivaldi traccia un bilancio dell’operato del Consiglio Direttivo da lui guidato.

BILANCIO

“Il bilancio di questo quadriennio presenta situazioni molto positive e aspetti ancora da migliorare. In generale, sono molto contento. L’8 dicembre 2016, con l’elezione a presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti, ho raggiunto personalmente un grande risultato dal punto di vista umano e sportivo. Ho ricevuto la fiducia delle società liguri e ho cercato, in ogni mia azione, di ripagarla al massimo. La mia vicinanza alle loro necessità, in termini personali e a nome di tutto il Consiglio Direttivo, è stata costante. Abbiamo svolto decine e decine di riunioni, in particolare in quest’ultimo periodo, legate naturalmente al tema della pandemia”.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La riqualificazione della spesa da parte del Comitato Regionale è uno dei punti di massima soddisfazione di Ivaldi. “La spending review adottata sin dal momento del mio insediamento ci ha permesso, ogni anno, di liberare risorse a favore delle società. In questa stagione, oltre all’intervento della LND nazionale con 250.000 euro, c’è stata la nostra decisione di mettere 96.000 euro a disposizione dei nostri dirigenti societari per sgravare i costi delle iscrizioni ai campionati sino alla Prima Categoria e di consentire la gratuità completa per la Seconda, la Terza, i campionati di serie D, di Calcio a 5 e del Femminile”.

Gli impianti: altro punto di crescita della LND in Liguria. “Abbiamo operato per garantire la sicurezza dei campi. Ringrazio le amministrazioni pubbliche, in particolare Regione Liguria e Comune di Genova, per aver fatto squadra con noi e averci consentito di portare a termine la riqualificazione di sette campi da calcio genovesi. Tutto questo ha creato un volano che ha spinto molti altri Comuni a seguire questa strada con oltre 25 campi rinnovati a livello regionale. Attualmente, ce ne sono altri in via di miglioramento”.

Giulio Ivaldi sottolinea anche la volontà di migliorare la comunicazione interna. “Dobbiamo esser più presenti, concretamente e positivamente, sui social, dobbiamo migliorare il nostro sito per rispondere alle esigenze dei dirigenti societari affinché le nostre comunicazioni arrivino loro in tempo reale”.

Alle porte il 2021, con la voglia di tutti di ritornare alla normalità. “Aspettiamo con impazienza il 15 gennaio, data in cui dovrebbe esserci una ripresa generale del mondo dello sport. Dovremo avere massima attenzione per ragazze e ragazzi affinché possano allenarsi in sicurezza e con massima tutela della loro salute. Siamo fiduciosi di poter terminare i campionati entro il 30 giugno”.

Giulio Ivaldi si ricandiderà per il prossimo quadriennio da Presidente insieme alla sua squadra composta da Giovanni Pampana, Giovanni Balestrino, Umberto Baria, Danilo Friscione, Giorgio Giuffra, Nicola Massa e Franco Rebella. “Il Consiglio uscente, in toto, si ricandiderà insieme a me. Quest’anno, tra i risultati conseguiti, possiamo contare anche sul 7% in più di partecipazione societaria ai campionati. Pertanto avremo una nuova squadra di sei delegati assembleari. Ci ricandidiamo, forti dell’esperienza di 4 anni, con immutata voglia e passione. Sto registrando tante sollecitazioni e convinte adesioni al nostro programma e sono certo che lavoreremo con grande sintonia per far crescere ancora il nostro movimento”.