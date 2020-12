Continua il sostegno del Comune di Recco alle varie realtà del territorio danneggiate dalla pandemia.

Un nuovo supplemento ai contributi messi a disposizione con apposito bando, che si avvale di un finanziamento da 20mila euro, per il sostegno alle famiglie e alle società sportive per garantire la continuità della pratica sportiva dei ragazzi dai 6 ai 16 anni, con scadenza il prossimo 29 dicembre 2020, l’Amministrazione comunale ha liquidato un ulteriore pacchetto di fondi destinato alla società sportive colpite dalla misure di contenimento anti Covid.

«Si tratta di uno stanziamento messo a disposizione direttamente dal bilancio comunale per aiutare le società sportive di Recco a superare questo difficile momento. Complessivamente sono stati ripartiti 28mila euro per sostenere le società in termini di spese generali, pagamento degli affitti e sviluppo delle attività giovanili» dichiara il sindaco Carlo Gandolfo. E i consiglieri delegati allo sport e all’impiantistica sportiva, Luigi Massone e Sara Rastelli, si associano e spiegano: «La funzione dello sport va tutelata e promossa. Il ‘Progetto Spot’, che prevede attività coordinate tra Amministrazione comunale, scuola e società sportive in questo momento di crisi pandemica, passa anche attraverso questo importante tipo di sostegno». ABov