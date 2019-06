SAVONA. 7 GIUG. Grande partecipazione ed interesse ha suscitato il convegno: “ La comunicazione social dei Comuni e della Polizia Locale”, che si è tenuto ieri nella Sala Consiliare a palazzo Doria.

A moderare l’evento sono stati Francesco Parrella, Comandante della Polizia Locale di Alassio e Gianluigi Soro, Comandante della Polizia Locale di Loano.

Il padrone di casa, il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, che è anche vice presidente regionale dell ANCI, alla fine ha commentato con orgoglio: “Con soddisfazione abbiamo ospitato questo importante evento che è stato una occasione di confronto e di dibattito, con relatori di rilievo che hanno contribuito ad accrescere il bagaglio professionale non solo degli uomini in divisa e dei giornalisti, ma anche di tanti addetti ai lavori che hanno partecipato con interesse alla giornata che è stata anche trasmessa in diretta sul canale You Tube del Comune di Loano”.

Il convegno era rivolto a giornalisti, addetti stampa e comunicatori della pubblica amministrazione e non, blogger, operatori della polizia locale, amministratori pubblici, studenti ed a tutti coloro che operano a vario titolo nella comunicazione o che fossero interessati al tema della comunicazione pubblica al tempo dei social media.

Tutti davvero interessanti gli interventi tenuti nel corso della mattinata da Danilo Moriero, capo ufficio stampa dell’ Anci (Associazione nazionale comuni), già consigliere per l’informazione del Ministro dell’Interno; Francesco Pira sociologo, docente di comunicazione e giornalismo al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli studi di Messina; Marcello Zinola, responsabile della formazione per l’ Ordine dei Giornalisti; Fabio Malagnino direttore della testata giornalistica del Consiglio regionale del Piemonte ed Ernesto Belisario, segretario generale dell’ Istituto Politiche Innovazione.

Nel pomeriggio sono seguiti gli interventi altrettanto interessanti di Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona; Samanta Arsani, criminologa ed esperta di politiche locali e sicurezza urbana; Alberto Sola, giurista ed esperto di organizzazione e funzioni della polizia locale; Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale di Alassio ed Alessandro Scarpellini, Comandante della Polizia Municipale dell’Unione Rubicone e Mare.

Ad organizzare la proficua giornata dedicata alla comunicazione nella pubblica amministrazione sono stati il Comune di Loano, in collaborazione con l’ Ordine dei Giornalisti della Liguria, il Consiglio regionale ligure dei Giornalisti, la Sigef, la Regione Liguria, l’ ANCI, l’ Anci Liguria e PA social, l’ Associazione nazionale per la nuova comunicazione.

CLAUDIO ALMANZI