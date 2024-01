A inizio estate concerto in ricordo di Faber, scomparso 25 anni fa

“Le sue parole e la sua musica sono rimaste nel cuore di tanti genovesi e non solo. A 25 anni dalla morte di Fabrizio De André, la Liguria ricorda uno dei più grandi e amati cantautori del nostro Paese. E a inizio estate celebrerà il suo talento con un grande concerto a Genova”.

Lo ha annunciato oggi il governatore ligure Giovanni Toti nel 25° anniversario della scomparsa del grande cantautore genovese.

“Sarà una vetrina internazionale – ha spiegato Toti – ma soprattutto un omaggio doveroso alla storia di De André e alla sua eredità musicale, che continua ad affascinare le nuove generazioni di cantautori”.

Fabrizio De André nacque a Genova Pegli il 18 febbraio 1940 e morì a Milano l’undici gennaio 1999.

In quasi quarant’anni di attività artistica, De André ha inciso quattordici album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli e poi riedite in antologie.

Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute, e alcune per il loro valore poetico sono accolte da antologie scolastiche già dai primi anni settanta.

Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, fu uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana.