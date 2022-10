A Compagna, martedì 4 ottobre l’incontro La chitarra a Genova

L’evento presso l’Aula San Salvatore in piazza Sarzano

Martedì 4 ottobre 2022 alle ore 17:00 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito delle conferenze I Martedì de A Compagna, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il II appuntamento del ciclo 2022-2023: Fabrizio Giudice: «La chitarra a Genova».

L’ingresso è gratuito e non è necessario prenotare.

Fabrizio Giudice è docente di chitarra presso il conservatorio Nicolò Paganini di Genova.

Suona da oltre trent’anni come solista e in duo con il flautista Gianluca Nicolini. Da solista e in duo ha vinto ed è stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali.

Di grande interesse sono le sue ricerche e le relative esecuzioni della musica di Pasquale Taraffo; gli esiti di questi suoi studi sono stati pubblicati da Sinfonica (oltre alle musiche di Anselmo Bersano suo indimenticato maestro di chitarra). La Harp Guitar Foundation americana ha realizzato un documentario in cui Fabrizio Giudice racconta le tecniche chitarristiche usate da Taraffo.

Nell’incontro di martedì 4 ottobre illustrerà e suonerà alcuni brani che caratterizzano la Genova dell’800 e del ’900 passando attraverso i principali avvenimenti riguardanti questo strumento così amato nella nostra città.