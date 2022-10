6 Mila visitatori alla notte bianca delle gallerie d’arte genovesi, Genova start è stata un vero successo rispetto anche all’edizione del 2021

6 Mila visitatori alla notte bianca delle gallerie d’arte genovesi. Superate le presenze dell’edizione 2021 la rassegna si conferma manifestazione di successo. Tanti i giovani presenti interessati al mondo dell’arte

Migliaia di persone in giro per le i vicoli e le piazze del Centro Storico di Genova, molti appassionati d’arte, residenti, turisti e in particolare tantissimi giovani stimolati e attratti dal mondo dell’arte. “Genova Start”, la rassegna che quest’anno ha coinvolto 20 gallerie d’arte moderna e contemporanea genovesi, ieri sera ha fatto il pieno di visitatori – superati di gran lunga i 5 mila visitatori dello scorso anno presenti all’apertura comune collettiva – conquistando dirette televisive e consolidandosi come una delle manifestazioni più attese e coinvolgenti nel panorama artistico genovese.

La rassegna, andata in scena dalle 18 alle 24, si è rivelata ancora una volta un’occasione diffusa per avvicinarsi per la prima volta all’arte o per scoprire nuove prospettive sul contemporaneo navigando tra i luoghi espositivi che animano la scena artistica genovese e un propellente per dare nuovo impulso alla stagione espositiva nel segno dell’unione e della promozione culturale con il focus sull’arte. «Start anche quest’anno ha dato il via alla stagione espositiva offrendo un segnale di fiducia e di conferma dal punto di vista dell’arte – spiega Chico Schoen, gallerista e portavoce di “Genova Start” -.

La risposta che abbiamo avuto ieri sera, con migliaia di visitatori con una presenza significativa di giovani, riflette la necessità di entusiasmo e novità e soprattutto la voglia da parte del pubblico di scoprire l’arte in tutti i suoi aspetti».Genova Start dà appuntamento al 2022 per un’edizione che si annuncia ancora più ricca di contenuti e novità.

Tra le novità di quest’anno da segnalare l’ingresso di tre nuove gallerie che hanno aderito alla rassegna, rispettivamente Canessa11, Stella Rouskova Gallery e Galleria Daltoquadro.

Venti sono state le gallerie che hanno partecipato all’edizione 2022: : ABC Arte, Capoverso Arte Contemporanea, Canessa 11, Ellequadro Documenti AC, Etherea Art Gallery, Il Vicolo, Lazzaro, Leonardi V-Idea, Galleria Arte Studio – Il Basilisco Galleria d’Arte, Stella Rouskova Gallery, Stupendo BF Gallery e Willy Montini, Galleria San Lorenzo Al Ducale, Galleria Daltoquadro, Guidi Galleria d’Arte Contemporanea, Guidi&Schoen, Pinksummer, Sharevolution, Studio Rossetti Arte Contemporanea, Spazio Unimedia contemporary art, VisionQuest 4rosso