A Loano concluso il corso di Francese per il Gemellaggio

17 allievi si sono diplomati nel corso attivato appositamente per accogliere adeguatamente al loro arrivo previsto in autunno gli amici francesi di Francheville con cui Loano è gemellata da 25 anni

SAVONA.30 MARZ. Ieri sera si è concluso, con una cena dedicata alla gastronomia francese, il corso di Lingua e Civiltà, organizzato dal Comitato dei Gemellaggi della città di Loano per preparare i propri soci, sostenitori e simpatizzanti ad accogliere adeguatamente in autunno gli amici francesi di Francheville in occasione dei festeggiamenti previsti per il 25esimo anniversario del gemellaggio italo francese. Le lezioni si sono svolte dal 16 novembre al 29 marzo, per un totale di 25 ore e vi hanno perso parte 17 corsisti.

“Il corso- ci ha spiegato Pieralba Merlo, presidente del sodalizio- che era gratuito ed aperto a tutti, è stato tenuto dalla professoressa Rosa Rita Daros. Tutti gli iscritti lo hanno seguito con grande interesse e ieri sera a Villa Dandolo, a Feglino, abbiamo consegnato i diplomi. Per concludere al meglio questo corso abbiamo anche organizzato, per il 29 aprile, una gita a Saint Jean Cap Ferrat per visitare la Villa ed i Giardini Ephrussi de Rothschild”.

Questi i nomi dei diciassette diplomati Almanzi Claudio, Bruzzone Andrea, Castagnino Daniela, Capitanio Cinzia, Dandolo Paola, Fratarrico Leonardo, Frione Anna, Lovisolo Franco, Macrì Agata, Merlo Pieralba, Panzarasa Isa, Parodi Felice, Paverini Juliana, Sampellegrini Carlo, Seppilli Aldo, Taibi Michela e Tonietti Chiara. Il Comitato per il Gemellaggio è stato costituito con lo scopo di realizzare uno degli obiettivi primari dell’Unione Europea: promuovere la cittadinanza attiva, organizzando attività, nel quadro dei gemellaggi tra città e che contribuiscano al ravvicinamento dei popoli dell’Europa e al rafforzamento della coscienza europea.

Loano è da lungo tempo città attiva nell’ambito dei gemellaggi: quest’anno si festeggerà appunto il 25esimo con la Città di Francheville (Metropole de Lyon) ed il 50esimo con quella tedesca di Hanau-Steinheim. Fra le iniziative che sono state attivate, oltre al corso di francese, vi sono il concorso fotografico internazionale, l’incontro mensile fra gli associati, i corsi di Ballo e di Canto, sempre con lo scopo di mantenere costante il legame fra i gemellati.

Il concorso fotografico è aperto a tutti i cittadini delle tre città: Loano, Francheville ed Hanau Steiheim, nell’ambito dei festeggiamenti del 50esimo e 25esimo anniversario della firma dei giuramenti di gemellaggio. Il concorso si concluderà il 31 marzo 2023. Il tema assegnato è “L’acqua in Europa in tutte le sue forme”. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione www.jumelage-Francheville-Steinheim-Loano.eu In premio naturalmente viaggi con le città gemellate. Il concorso è suddiviso in due sezioni: generale e giovani.

“Nel corso di tutti questi anni – prosegue la presidente Pieralba Merlo- tantissime famiglie loanesi hanno accolto nelle loro case gli amici francesi e sono state ospitate a loro volta da altrettante famiglie con le quali hanno instaurato rapporti di amicizia che durano nel tempo”. L’attività dunque prosegue e si rinnova con lo scopo di offrire ai cittadini delle tre città nuovi momenti di aggregazione, di confronto e di crescita nell’ambito dell’Unione Europea.

“Il Comitato Promotore dei Gemellaggi – conclude la Merlo- ha infatti il compito di incoraggiare i cittadini ad essere più uniti ed impegnati a livello europeo e di promuovere la cittadinanza europea attiva stimolando le associazioni locali alla realizzazione di nuovi Progetti Europei e favorendo la conoscenza degli effetti delle politiche Comunitarie”.

La cittadinanza pertanto è invitata a partecipare, sia dando la propria disponibilità a far parte delle delegazioni che si recano nelle città gemelle, sia offrendo ospitalità agli amici francesi e tedeschi per attività legate al gemellaggio. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo loanofrancheville@gmail.com oppure telefonare ai numeri 3491940955 e 3387316136.

ADALBERTO GUZZINATI