Torna a Genova “Forchette Foreste”, il giro del mondo in Centro Storico in sette piatti. Appuntamento domenica 2 aprile 2023.

Torna a Genova “Forchette Foreste”. Al via la seconda edizione.

Genova, storicamente, è un crogiuolo di culture grazie alla sua posizione sul mare e nell’ambito degli scambi commerciali che per secoli si sono articolati lungo le rotte nelle quali il porto ligure si inserisce da sempre.

Tutt’oggi il melting pot genovese è composto da una molteplicità di nazioni rappresentate da cittadini che a vario titolo vengono a vivere fra Voltri e Nervi, spesso proprio nel centro storico dove si svolge la manifestazione in questione..

Forchette Foreste, infatti, è un cammino gastronomico lungo i caruggi genovesi nel quale si potranno assaggiare cucine da tutto il mondo, presso i locali che sul territorio propongono sapori e emozioni provenienti da altre latitudini.

Dopo il successo della prima edizione e passato il brutto periodo della pandemia, torna un format collaudato che piace a tutti: un viaggio nel mondo delle cucine senza neppure prendere il passaporto!

DATA: DOMENICA 2 APRILE 2023

Orario: dalle 12 alle 22 . Ultima partenza ore 20:00

Nelle settimane precedenti la manifestazione, si potrà acquistare il pacchetto sia nei locali aderenti alla manifestazione sia online secondo i canali evidenziati nella comunicazione della manifestazione. Il costo del biglietto corrisponderà, oltre ai sette assaggi accompagnati da acqua aromatizzata, anche alla consegna nel giorno della partenza di una mappa, della card degustazione e di un kit di posate compostabili.

COSTO: EURO 25

LOCALI IN ORDINE DI GIRO DEGUSTAZIONE

Partenza: Piazza San Lorenzo

1. O Boteco | Cucina Portoghese (Via San Luca)

2. Saied Khostovan al Maddalive | Cucina persiana (Vico della chiesa della Maddalena 20)

3. Veracruz | Cucina Messicana (Via San Bernardo, 59/61r)

4. Allora | Cucina Mediorentale (Salita di Santa Maria di Castello 32r)

5. Kowalski | Cucina Polacca (Via dei Giustiniani 3/R)

6. Jamila | Cucina senegalese(Via dei Giustiniani 11)

7. Piccola Birreria Kowalski | Cucina Albanese (Salita Pollaiuoli 22r)

MENU DELLA MANIFESTAZIONE E GIRO DEGUSTAZIONE

1. ANTIPASTO: EMPADA DE BACCALÀ // proposta vegetariana: EMPADA DE PALMITO

2. ANTIPASTO: KOTLET: polpettine di carne, cipolla, patate, uova e spezie persiane con alternativa vegana di patate, cipolle, ceci e spezie persiane.

3. PRIMO: POZOLE: zuppa di origine preispanica a base di mais bianco e carne di maiale // proposta Vegetariana: POZOLE VEGETARIANO: zuppa a base di mais bianco e funghi.

4. PRIMO: LA ZUTTA: stufato locale che si cucina prevalentemente in inverno, i suoi ingredienti sono i ceci cotti con cubetti di patate e fettine di cipolla, a cui si aggiungono palline di maftoulah di bulgur e farina.

5. SECONDO: GOŁĄBKI – involtini di verza ripiena di riso, carne e spezie serviti con salsa al pomodoro. // GOŁĄBKI VEGANI: involtini di verza con ripieno di grano saraceno, porri e serviti con salsa allo zafferano.

6. SECONDO – BULET GIN – polpette di pesce spada, polpo, tonno, salmone con riso e verdure con versione vegetariana disponibile

7. DOLCE: KADAIFI. Dolce di croccante pasta fillo con sciroppo al profumo di arancia cosparso di granella di pistacchi.

MENU BAMBINI – EURO 12

Tappe della degustazione riservata ai minori di 12 anni

– Iran (Maddalive)

– Messico (Veracruz)

– Polonia (Kowalski)

– Albania (Piccola Birreria Kowalski)

DRINK PARTNER: Scurreria Beer & Bagel, Tazze Pazze e La Cialtroneria e Lo Speziale

ULTIMA TAPPA

Nella piazza sottostante la Piccola Birreria Kowalski, in collaborazione con La Cialtroneria, verrà offerto un dj set etnico a cura dei Black Moses Feat. Party Pravda per allietare tutti i partecipanti alla manifestazione.

La Cialtroneria proporrà cocktail esclusivi pensati apposta per Forchette Foreste.

MEDIA PARTNER: Papille Clandestine

PRODUZIONE: Rete di impresa Contatto