4 giovani artisti parteciperanno alla serata finale di “Sanremo Giovani” COLLA ZIO, FIAT131, NOOR e ROMEO & DRILL

I 4 artisti sono stati selezionati da due commissioni, quella musicale Rai composta dalla vicedirettrice Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, e quella di valutazione di Area Sanremo composta da Lavinia Iannarilli (in quota Rai) e dagli autori Paolo Biamonte e Sergio Rubino, e il direttore artistico, Amadeus.

La Direzione Artistica di Area Sanremo 2022 è di AMADEUS che, fin dall’inizio della sua conduzione al Festival di Sanremo, è sempre stato attento ai giovani, dando loro anno dopo anno la possibilità di mettere in luce il proprio talento artistico.

AREA SANREMO 2022 è una manifestazione organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall’Avv. Filippo Biolé.

La serata finale di “Sanremo Giovani” è prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo e sarà commentata anche in diretta su Rai Radio2, partner ufficiale del Festival, da Mariolina Simone. Anche Raiplay provvederà a trasmetterlo sulla propria piattaforma.

BIOGRAFIA COLLA ZIO

Band milanese che non ama definirsi, COLLA ZIO nasce come un collettivo di cinque ventenni cresciuti insieme che se non fanno musica non sanno cos’altro fare, inventandosi mille lavori per pagarsi la sala prove. Barre rap e canto si alternano su un tessuto pop fatto di armonizzazioni da gruppo vocale, ritornelli esplosivi e produzioni eterogenee, in un caleidoscopio di influenze urban e alternative. Hanno pubblicato il primo EP, “Zafferano”, uscito per Woodworm nel 2021. Esordiscono dal vivo al MI AMI Festival e aprono i live di artisti come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola. Rockit.it e Italia Music Lab (SIAE) li hanno inseriti nei progetti del futuro della musica italiana. Nel 2022, con l’ingresso nel roster di Virgin Music Italy (Universal Music), escono “chiara” con gli amici e colleghi Selton, “Ci rimango male quando sei puntuale” e “Tanto Piove”. Nel 2021 aprono i live di artisti come Michele Bravi, Psicologi, Dutch Nazari e Chiello.

BIOGRAFIA FIAT131

FIAT 131 è un cantautore calabrese. Il nome d’arte è ispirato alla superstite automobile del nonno Alfredo, che è stata luogo e testimone delle prime ed innumerevoli avventure sotto le note indimenticabili di Lucio Dalla. Ad agosto del 2022, dopo una lunga selezione, vince con il brano Caramelle il Contest di Radio Deejay “Deejay on stage” che gli ha permesso di entrare nella Top 20 dei brani più trasmessi dalle Radio Italiane. Tra le ultime esperienze, oltre a collaborare in qualità di autore per diversi Big della musica italiana, ha pubblicato il nuovo inedito “Per sentirsi meno soli” con la collaborazione di Piazzabologna e l’inconfondibile voce di Antonello Venditti.

BIOGRAFIA NOOR

Noor Amelie Mocchi in arte NOOR è una giovanissima cantante diciottenne che sin da bambina ha fatto della musica la sua più grande forma di comunicazione, una necessità per potersi esprimere, il più grande antidoto per combattere la sua timidezza. NOOR significa “luce” ed è il modo migliore per poterla descrivere: “quando canto è come se accendessi la luce del mio corpo, la mia voce è l’interruttore di questa magia che mi porta lontano”, racconta l’artista. Studia canto, pianoforte e da un paio d’anni si è dedicata alla scrittura delle sue canzoni.

Noor vive ad Urbino, figlia di papà italiano e mamma kirghiza, è cresciuta immersa in 2 mondi e culture diverse che hanno sviluppato in lei un connubio importante in cui la “musica” rappresenta da sempre l’unica costante, nonostante i tanti cambiamenti. Nel 2021 è una delle protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”, a marzo 2021 pubblica il singolo “Respiro”, a maggio 2021 “A quando”, attualmente in sala di registrazione per la scrittura del suo primo album.

BIOGRAFIA ROMEO & DRILL

ROMEO & DRILL sono un duo romano pop urban in attività dal 2019, composto da Patrizio Romeo (in arte Romeo) e Francesco Manfredi (in arte Drill). Iniziano la loro collaborazione, a dicembre 2019, dopo l’incontro con il loro produttore Mr.Brux. Fanno il loro esordio con il brano “Chissenefrega”, e da quel momento amplificano la loro connessione musicale e umana. Dopo aver lavorato a diversi brani usciti su ogni piattaforma digitale, a dicembre 2021 lanciano il primo singolo “Sono ancora morto”, con Leave Music. Successivamente il duo suona all’“Indiegeno Fest”.