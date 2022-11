A Leolandia si respira già l’atmosfera natalizia, fino all’8 gennaio il parco stupisce i più piccoli e scalda i cuori degli adulti

A Leolandia si respira già l’atmosfera natalizia. Tra le novità, lo spettacolo di benvenuto con Leo e Mia e una pista di pattinaggio su ghiaccio per grandi e piccini.

C’era una volta un regno magico, animato da giostre colorate, addobbi da favola, decorazioni scintillanti e tanti personaggi della fantasia: quel regno esiste davvero, ed è Leolandia! Il parco a tema preferito dai bambini fino all’8 gennaio si veste a festa per celebrare il Natale Incantato, con tante sorprese pensate per stupire i più piccoli e scaldare i cuori degli adulti: il parco sarà aperto nei weekend, durante i ponti, le vacanze scolastiche e in tutti i giorni di festa, compreso il Ponte dell’Immacolata, ad eccezione del 25 dicembre.

Tra giostre innevate e chalet che offrono cioccolata calda, vin brulè e altre squisite leccornie, si potrà scoprire un ricco palinsesto di appuntamenti dal vivo, come Il Regno del Natale Incantato, nuovo show di benvenuto dei padroni di casa Leo e Mia, e la colorata parata del pomeriggio, animata da un’allegra banda di fate, folletti, principi e dame delle nevi, che termina con la spettacolare accensione di un gigantesco albero di Natale.

E ancora, scenografiche nevicate, canti e balli sulle melodie classiche delle feste e la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, alle prese con i preparativi per la consegna dei regali: i bambini potranno anche consegnare a Santa Claus la propria letterina di Natale personalizzata, disponibile sul sito del parco. Dopo l’incredibile successo riscosso lo scorso anno, inoltre, torna lo spettacolo ispirato ai musical di Broadway Desiderio: la Melodia del Natale che accompagna il pubblico in un suggestivo viaggio intorno al mondo, da New York al Polo Sud, con un finale inatteso.

Tra le proposte più romantiche e suggestive, un giro sulla tradizionale Giostra dei Cavalli o sulla Ruota dei Pionieri, per ammirare il parco decorato dall’alto, e la possibilità di divertirsi con tutta la famiglia mettendo alla prova il proprio equilibrio nella nuova pista di pattinaggio su ghiaccio. Chi è in cerca di qualcosa di più adrenalinico può optare per il Galeone dei Pirati o per Vroom, il primo roller coaster pensato anche per i più piccoli: basterà chiudere gli occhi per vivere le stesse emozioni di una spericolata discesa con lo slittino!

Presenti all’appello tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini: Masha e Orso nella loro Foresta, i Superpigiamini a PJ Masks City, l’unica area a tema al mondo dedicata all’amatissima serie TV, Bing e Flop, pronti ad intonare la Canzone dell’Arcobaleno, e, direttamente da Miraculous™, Ladybug e Chat Noir, protagonisti di un’avvincente avventura contro il malvagio Papillon. I più piccoli potranno incontrare JJ di CoComelon e visitare il parco a bordo del Trenino Thomas. Da non perdere anche Esiste Davvero!, spettacolo che riunisce tutti i personaggi sullo stesso palco, recentemente premiato come migliore attrazione per famiglie 2022 ai Parksmania Awards, gli oscar dei parchi divertimento.

Tante le sorprese preparate per chi sceglie di mettere Leolandia sotto l’albero, a cominciare dalla promozione speciale che prevede per tutti coloro che visitano il parco a dicembre la possibilità di ottenere non solo il consueto secondo ingresso omaggio da utilizzare entro l’8 gennaio, ma anche un ulteriore ingresso valido entro il 30 aprile 2023: in questo modo, un unico biglietto vale per tre diversi ingressi!

Ma non è finita: con Regala Leolandia quest’anno il parco offre la possibilità di acquistare ad un prezzo speciale gli abbonamenti (nella versione Smart e No Limit) e i biglietti a data libera validi per la stagione 2023 da regalare a parenti e amici. L’offerta è già disponibile sul sito www.leolandia.it e garantisce un ingresso omaggio da utilizzare durante il Natale Incantato anche a chi effettua l’acquisto!

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura, e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.