2020: Fuga da Milano. Regioni Puglia, Sicilia e Campania: quarantena per i lombardi

2020: Fuga da Milano. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano la scorsa notte ha firmato un’ordinanza che dispone l’isolamento fiduciario per 14 giorni per chi da ieri è rientrato in Puglia dalla Lombardia e dalle 14 province indicate dal nuovo decreto Conte sull’emergenza Coronavirus.

Covid-19 | Dpcm attivo: Lombardia e 14 province chiuse

Lo ha annunciato lo stesso governatore in un post su Facebook dopo le notizie “sulla ‘fuga’ da parte di centinaia di persone che, in vista dell’entrata in vigore del Dpcm, hanno lasciato” la Lombardia e le province indicate nel decreto”.

2020: Fuga da Milano. Camper arrivati nottetempo in Liguria dopo decreto Conte | Foto

Inoltre “chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento”.

Lo impone un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e in fase di notifica ai nove prefetti, ai questori ed ai 390 sindaci dell’Isola.

2020: Fuga da Milano. Molti lombardi partiti anche verso la Liguria dopo annuncio decreto Conte

Obbligo di isolamento domiciliare anche per le persone rientrate in Campania da Lombardia e zone rosse, definite nel decreto del Presidente del Consiglio.

Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Queste persone dovranno “mantenere lo stato di isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali” e osservare “il divieto di spostamenti e viaggi” rimanendo raggiungibili “per ogni eventuale attività di sorveglianza”.