Frana sulla SP 490 del Melogno: chiusura del tratto tra Canova e il ristorante Din

Nella mattinata di oggi, intorno alle 10:45, una frana ha interessato la Strada Provinciale 490 del Melogno, al km 32, nel territorio comunale di Magliolo. I Vigili del Fuoco di Finale Ligure sono intervenuti prontamente dopo che circa 100 metri cubi di materiale roccioso si sono staccati dalla parete rocciosa, ostruendo parzialmente la carreggiata.

Una parte dei detriti è stata contenuta dalle reti di protezione già installate, ma per motivi di sicurezza è stato deciso di chiudere completamente la strada al traffico. La chiusura riguarda il tratto compreso tra la fine dell’abitato di Canova e il ristorante “Din”, in attesa degli interventi di messa in sicurezza e rimozione del materiale franato.

Sul posto sono intervenuti anche i cantonieri della Provincia, la geologa incaricata e la Polizia Locale di Magliolo, per monitorare la situazione e gestire la viabilità alternativa. Si segnalano altri movimenti franosi poco più a valle, che saranno oggetto di ulteriori verifiche nelle prossime ore.

Frana anche sulla SP 49 a Sassello: strada liberata dai Vigili del Fuoco

Un secondo episodio si è verificato intorno alle 12:00 sulla Strada Provinciale 49 a Sassello, in località Prato Vallarino. In questo caso, circa 5 metri cubi di detriti sono caduti sulla carreggiata, rendendo pericoloso il transito veicolare.

A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco Volontari di Sassello, che hanno lavorato per sgomberare la corsia interessata dallo smottamento e ripristinare la pulizia della sede stradale. L’intervento ha consentito la riapertura del tratto stradale in tempi rapidi, evitando disagi prolungati alla circolazione.

Monitoraggio costante per la sicurezza delle strade provinciali

I due episodi confermano l’importanza del monitoraggio del territorio collinare e montano, soprattutto in periodi di instabilità meteorologica o a seguito di intense piogge. Le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici provinciali e alle autorità locali, continuano a garantire interventi tempestivi per la sicurezza della viabilità e degli automobilisti.

