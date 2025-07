Arpal prolunga l’allerta gialla per temporali in Liguria fino alle 19:00 di oggi

Nuclei temporaleschi persistono per interazione orografica

Questa mattina, l’incontro tra Scirocco e venti da nord-ovest in uscita dal Cadibona ha generato la formazione di nuclei temporaleschi stazionari su diverse zone della Liguria. Sebbene l’intensità delle precipitazioni si sia parzialmente attenuata rispetto alle prime ore, Arpal ha confermato che la situazione rimane critica. Si prevede una ripresa del miglioramento entro metà giornata.

Precipitazioni intense e allarmi locali

Le precipitazioni misurate sono state eccezionali, con picchi orari fino a 90 mm sul Colle di Cadibona. Altre aree colpite includono:

Montagna: 70,2 mm

Campo Ligure: 60 mm

Montenotte Inferiore: 58,8 mm

Prai: 52,6 mm

Questi forti rovesci hanno causato innalzamenti nei torrenti minori e alcuni allagamenti localizzati, richiedendo attenzione agli effetti in zone vulnerabili.

Scirocco e irraggiamento solare favoriscono temporali pomeridiani

Nel corso della giornata, il ritorno del vento di Scirocco e l’influsso dell’irraggiamento solare contribuiranno a smuovere la stazionarietà delle piogge, favorendo nuovi temporali sparsi concentrati soprattutto sul Levante e sulle Alpi Marittime. Le piogge previste non saranno più persistenti, ma potranno essere localmente forti e rapidi.

Allerta gialla estesa fino alle 19:00

Per questi motivi, Arpal ha esteso l’allerta gialla per temporali (Zone A, B, C, D, E) fino alle 19:00 di oggi, domenica 13 luglio.

La Sala Operativa Regionale rimane attiva fino alla fine dell’allerta. In caso di fenomeni intensi verranno pubblicati aggiornamenti costanti sul portale Allerta Liguria.

Dove trovare aggiornamenti in tempo reale

Monitoraggio ufficiale e livelli di criticità: allertaliguria.regione.liguria.it

Dati meteo aggiornati: omirl.regione.liguria.it (da PC)

(da PC) App per smartphone: METEO3R

