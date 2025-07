Asl3, da lunedì 14 luglio ambulatorio mobile a Caricamento

A partire da domani, lunedì 14 luglio e per tutto il mese di agosto, l’Infopoint Asl3 sarà presente a Caricamento con l’ambulatorio mobile.

Il presidio sanitario, a supporto di cittadini e turisti, è attivo nei giorni feriali dalle 10.30 alle 17.00. Gli operatori Asl3 saranno a disposizione gratuitamente per rispondere a domande sulla salute o esigenze di tipo sanitario, per la misurazione della pressione, per fornire consigli utili su come affrontare al meglio le ondate di calore.

Fino al 29 agosto, l’ambulatorio sarà posteggiato all’ingresso del Porto Antico, di fronte a Palazzo San Giorgio. L’iniziativa nasce d’intesa con la Prefettura, in collaborazione con il Comune di Genova e Regione Liguria. L’allaccio elettrico è generosamente offerto dalla Porto Antico Spa.

