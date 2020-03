2020: Fuga da Milano. Lombardi anche verso la Liguria dopo decreto Conte | Video

In centinaia, come mostra il video, già da ieri sera si sono riversati nelle stazioni milanesi, in particolare in quella di Garibaldi, dove alle 23.20 è partito l’ultimo Intercity per la Liguria.

Alcuni viaggiatori sono saliti sui treni anche senza biglietto, mentre altri non ce hanno fatta in quanto il treno era pieno di viaggiatori.

Le persone hanno deciso di partire da Milano dopo il decreto che di fatto chiude la Lombardia ed 14 province per l’emergenza Coronavirus.

Così c’è stata una vera e propria fuga dalla Lombardia verso le zone non ancora off limits, ma c’è anche chi vuole tornare a casa, nel Veneto, in Emilia, Lazio e Marche.

E per chi ha deciso di partire in pullman affollamento già dall’alba al terminal di Lampugnano, a Milano che è il principale scalo per i pullman di linea diretti in tutta Italia e all’estero.

C’è invece chi ha optato per la correttezza, rispettare le regole e restare a Milano.

E’ il caso di Grece Coco che scrive su Facebook: “Abito in Lombardia, e non mi muovo da qui. Massimo rispetto per gli altri!!!”

