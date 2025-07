Il Mannarino apre ad Alassio il 17 luglio: carne d’eccellenza e convivialità in riva al mare

Una nuova macelleria con cucina sbarca sulla Riviera ligure

Il prossimo 17 luglio 2025, Il Mannarino, celebre macelleria di quartiere con cucina, inaugura un nuovo punto vendita ad Alassio, in via Brennero 4. Dopo il successo ottenuto in città come Milano, Torino, Genova e Modena, il format fondato da Gianmarco Venuto e Filippo Sironi approda nella Riviera ligure con il suo stile unico: carne selezionata, piatti regionali e un’atmosfera calda e accogliente.

Specialità del Sud e carni selezionate al centro dell’esperienza

Il nuovo locale offrirà un viaggio gastronomico attraverso le eccellenze italiane, a partire dalle bombette pugliesipreparate ogni giorno a mano, passando per le polpette al sugo della nonna, gli arrosticini abruzzesi, la Zampina di Sammichele, la tartare di Fassona Piemontese e un’ampia selezione di costate e fiorentine. Il tutto in un ambiente familiare e conviviale, accompagnato da buona musica italiana e un calice di Primitivo.

A cena si sceglie dal banco, a pranzo business lunch

Nel ristorante-macelleria di Alassio la carne è protagonista assoluta. A cena si può vivere l’esperienza tipica del Sud scegliendo direttamente dal banco carni, mentre a pranzo, dal lunedì al venerdì, è disponibile la formula business lunch, con piatti bilanciati e ingredienti di qualità. Per chi preferisce gustare le specialità a casa, la macelleria online de Il Mannarino garantisce consegne rapide in tutta Italia.

Il Mannarino: un nome, una tradizione

Il nome “Mannarino” richiama l’antico coltello da macellaio, ma è diventato il simbolo di una figura di fiducia, esperta e disponibile, che guida i clienti nella scelta del miglior taglio. Le macellerie Il Mannarino, aperte tutti i giorni, si propongono come punti di riferimento per chi cerca carne di alta qualità e un’esperienza genuina, come una volta.

Qualità garantita dal Disciplinare de Il Mannarino

Tutte le fasi della filiera, dagli allevamenti selezionati fino alla tavola, sono regolate dal “Disciplinare de Il Mannarino”, un documento che tutela la qualità e il benessere animale. Ispirato alla strategia europea Farm to Fork (F2F), il disciplinare promuove un modello alimentare sano, sostenibile e tracciabile, valorizzando la collaborazione con piccoli produttori italiani.

Una rete in espansione nel segno della qualità

Con l’apertura ad Alassio, Il Mannarino raggiunge i 20 punti vendita in Italia, affiancati da un laboratorio di produzione a Monza e una piattaforma e-commerce attiva in tutto il Paese. Ogni taglio di carne racconta una storia di artigianalità e passione, con l’obiettivo di portare in tavola il vero sapore della tradizione, ovunque ci si trovi.

Il Mannarino di Alassio: aperto 7 giorni su 7

Il nuovo ristorante con macelleria di Alassio è sempre aperto, pronto ad accogliere famiglie, amici e appassionati della buona tavola. Che si tratti di una cena tra amici o di un pranzo veloce, Il Mannarino promette un’esperienza autentica, golosa e tutta italiana.

Il Mannarino Alassio, via Brennero 4, Alassio (aperto tutti i giorni)

Internet: www.ilmannarino.it

