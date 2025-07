Celebrati i 90 anni di Aria allo Yacht Club Italiano di Genova

Una festa che entra nella storia dello yachting classico. Un gala memorabile per una barca leggendaria

Allo Yacht Club Italiano di Genova si è svolto un evento straordinario per celebrare i 90 anni di “Aria”, iconica imbarcazione a vela appartenente alla Classe 8 Metri Stazza Internazionale. Progettata nel 1934 da Attilio Costaguta e varata nel 1935 presso il Cantiere Costaguta di Genova Voltri, “Aria” rappresenta un pezzo unico della storia della marineria italiana. Lunga oltre 14 metri, è oggi considerata un autentico monumento galleggiante.

Il restauro e la rinascita sotto la guida di Serena Galvani Seràgnoli

Dal 1998, l’imbarcazione è tornata a nuova vita grazie alla passione dell’armatrice bolognese Serena Galvani Seràgnoli. Dopo averla ritrovata abbandonata in Sicilia, ne ha curato personalmente il restauro, restituendole eleganza e competitività. “Aria” è tornata a gareggiare, distinguendosi nelle più prestigiose regate internazionali dedicate alla vela d’epoca.

Autorità civili e militari per un anniversario speciale

Alla serata di gala hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo velico, della Marina Militare e delle istituzioni locali. Tra questi figuravano contrammiragli, capitani di vascello, assessori regionali e consiglieri comunali. Presenti anche personaggi legati alla storia dello yachting e membri delle associazioni culturali e nautiche italiane.

Una storia che attraversa il Mediterraneo

In 90 anni di navigazione, “Aria” ha fatto base in porti prestigiosi come Argentario, Napoli, Trieste, Gaeta, Fiumicino e il Lago di Garda. Dal 2023 ha scelto come nuovo porto di armamento Genova, issando con orgoglio il vessillo dello Yacht Club Italiano. La sua struttura in legno, l’armo sloop bermudiano e la raffinata linea d’acqua ne fanno una delle imbarcazioni più ammirate tra quelle classiche.

Una barca, una missione: la tutela della tradizione

Oltre a restituire “Aria” al suo splendore originario, Serena Galvani ha fondato un’associazione per la salvaguardia delle barche d’epoca, impegnandosi attivamente nel riconoscimento di queste imbarcazioni come beni culturali. L’impegno nella valorizzazione del patrimonio nautico italiano ha reso la sua figura un punto di riferimento nel panorama della vela storica. (Foto e video: Luca Costaguta)

