11°appuntamento a Varazze ,Un Artista a settimana

Dal 16 al 22 gennaio, per l’undicesimo appuntamento con “Un Artista a settimana”, in mostra le opere della pittrice Rosa Brocato

L’arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione. In tempi di pandemia da Covid-19, con conseguente attuale annullamento di mostre ed eventi culturali, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n. 37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, chiusa fino a nuove disposizione delle competenti Autorità, in accordo con i propri soci, propone a concittadini, gentili ospiti e fans tutti, una temporanea ed alternativa iniziativa: l’esposizione on-line denominata “Un Artista a settimana” con in evidenza, da sabato 16 a venerdì 22 gennaio 2021, le opere esposte nell’ultima mostra da: Gallery di Rasa Brocato … >> Questo nuovo progetto iniziato venerdì 6 novembre, in ordine alfabetico con: Adriana Podestà, Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone, Mario Ghiglione, Paola Defilippi, prosegue con la presentazione delle opere della pittrice Rosa Brocato. Da sabato 23 a venerdì 29 gennaio 2021, per il dodicesimo appuntamento con “Un Artista a settimana”, si potranno ammirare le opere della pittrice Eurosia Elefanti. Rosa Brocato, che è nata a Cefalù e vive a Cogoleto (GE), ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive a Ferrara, Genova, San Remo, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Savona, Albisola, Noli, Palermo, Aix en Provence e nel 2011 alla IV edizione della biennale dell’acquerello a Tata (Ungheria). Nel 2012, invitata, ha partecipato alla mostra collettiva di “Grenzenlos” Marktredwitz (Germania) organizzata da Focus Europa e recentemente alla mostra collettiva Internazionale di Carpeneto (AL), nella storica dimora della “Casa dei Leoni”. E’ diplomata Maestra d’Arte ed ha iniziato la sua carriera con una mostra a Ferrara, presso la Galleria Alba. Seguono numerose collettive e personali sia in Italia che all’estero (Francia, Spagna, Ungheria e Germania).