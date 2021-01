A Carcare raccolta fondi per la Protezione Animali

Al bar Moulin Rouge a Vispa una raccolta fondi ha permesso di aiutare Pina, una gatta ferita recuperata in una via di Carcare.

Fare beneficenza anche quando si prende un caffè; è quanto hanno fatto in questi mesi i frequentatori del bar Moulin Rouge di via Nazionale a Vispa, nel comune di Carcare (SV).

I gestori avevano esposto un salvadanaio per la raccolta di offerte libere a favore delle attività della Protezione Animali; e molti di loro, giorno dopo giorno, vi hanno depositato spiccioli e resto, raggiungendo così cinquanta euro, che nei giorni scorsi sono stati consegnati ai volontari dell’Enpa, che ringraziano di cuore; un piccolo aiuto che verrà impiegato per le spese sostenute per Pina, una gatta recuperata gravemente ferita in una via di Carcare dagli operatori di Ambulanze Veterinarie per conto di ASL2 e portata alla Clinica Letimbro; e poi accolta dall’Enpa, accudita e curata in convalescenza ed in seguito collocata presso una famiglia adottiva, senza che il Comune, cui spetta per legge tale compito, abbia finora contribuito alle spese sostenute dall’associazione.