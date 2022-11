1000 euro al Dynamo Camp di Loano dal Comune. Il centro offre servizi di terapia ricreativa a bambini affetti da patologie gravi.

1000 euro al Dynamo Camp, maggiori dettagli.

Il Comune di Loano ha stabilito di elargire un contributo da mille euro a favore di Dynamo Camp, onlus nata nel 2007 che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa con assistenza specifica a bambini affetti da patologie gravi o croniche, genitori, fratelli e sorelle sani.

Sul sito dell’associazione si legge:

“Ogni anno, in Italia, sono oltre 10.000 i minori con diagnosi di patologie gravi o croniche, che rischiano di perdere la serenità e la spensieratezza della fanciullezza coinvolgendo l’intero nucleo familiare, genitori, fratelli e sorelle sani compresi.

I bambini e i ragazzi malati sono, infatti, sottoposti a terapie invasive o di lunga durata, spesso con intensi periodi di ospedalizzazione, alla cui paura e stanchezza dettata dalle cure si aggiunge la mancanza di una normale socializzazione con i coetanei”.

“Con la consapevolezza che il percorso di cura è complesso e che non tutti guariscono, ma che tutti hanno diritto alla felicità, la missione di Dynamo Camp Onlus è offrire ai bambini malati la possibilità di ‘essere semplicemente bambini’ e migliorare la qualità di vita delle loro famiglie.

Dynamo Camp persegue la missione di garantire il diritto alla felicità in linea col concetto di qualità di vita sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, offrendo programmi di Terapia Ricreativa Dynamo condotti con l’assistenza di staff qualificato.

Con l’obiettivo di fornire assistenza ai molteplici bisogni dei bambini malati e del relativo nucleo familiare, in particolare Dynamo Camp offre: periodi di vacanza di terapia ricreativa per bambini e ragazzi malati che vengono ospiti a Dynamo Camp non accompagnati dai genitori (programmi per Soli Camper);

programmi di terapia ricreativa presso Dynamo Camp per l’intero nucleo famigliare (Sessioni Famiglia); periodi di vacanza di terapia ricreativa presso Dynamo Camp per fratelli e sorelle sani (Sibiling Camp);

attività di Terapia Ricreativa Dynamo in ospedali, associazioni patologia e case famiglia delle maggiori città del territorio nazionale (Dynamo Programs)”.

La Terapia Ricreativa è la base scientifica che ispira tutta l’attività di Dynamo Camp Onlus con l’obiettivo del “divertimento, ma anche e soprattutto di fare ritrovare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e di rinnovare la speranza, con benefici di lungo periodo”.

Complessivamente, dall’avvio del progetto nel 2007, in 13 anni della sua missione sociale, Dynamo Camp Onlus ha ospitato al Camp 8.799 bambini malati in programmi per Soli Camper, 8.164 bambini, ragazzi e genitori in programmi famiglia;

in aggiunta, attraverso i Dynamo Programs, ha raggiunto con attività di Terapia Ricreativa 25.340 bambini malati in ospedali, associazioni patologia e case famiglia, offrendo così assistenza con programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a oltre 42.300 persone.

Il sindaco Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Remo Zaccaria spiegano:

“Il Comune di Loano ha deciso di sostenere concretamente il Dynamo Campo non soltanto per l’importantissima attività che svolge nei confronti dei bambini affetti da patologie gravi e dei loro famigliari, ma anche perchè i programmi portati avanti dalla onlus sposano perfettamente l’impegno dell’amministrazione per cercare di migliorare l’accessibilità e l’accoglienza delle nostre strutture turistiche e ricettive da parte delle persone diversamente abili.

Si tratta, tra l’altro, di uno dei requisiti stabiliti dalla Fee per l’ottenimento della Bandiera Blu 2022: uno sprone in più per lavorare in questa direzione”.