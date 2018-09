Zona Foce, Polizia Locale: alle 10 traffico regolare solo rallentamenti

Inaugurazione Salone Nautico. Ore 10 di oggi, traffico intenso ma regolare. Lo ha comunicato il comando della Polizia Locale di Genova.

“In atto due manifestazioni. La prima di maestranze delle riparazioni navali davanti al varco portuale di via dei Pescatori (la via è stata chiusa al transito dalla Polizia Locale). La manifestazione non comporta limitazioni agli accessi ai parcheggi espositori della Fiera.

La seconda di maestranze di ‘QUI -Ticket’ che hanno organizzato un presidio davanti all’entrata dell’area fieristica. Anche in questo caso senza problemi di viabilità al momento.

Traffico regolare in zona, a tratti qualche rallentamento in uscita dalla Strada Aldo Moro, direzione levante. Corsia lato mare di corso Marconi occupata per un breve tratto dai veicoli in accesso all’area di parcheggio nel piazzale Martin Luther King.

Dalle 8.30 chiusa la carreggiata mare di corso Italia alla altezza di via Piave, adibita a parcheggio per il Salone Nautico, alcuni posti ancora disponibili”.