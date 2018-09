Treni come gironi infernali. Bolzaneto, ore 8: passeggera si sente male per la ressa

“Mi rivolgo a chi dice che chi usa la macchina in val polcevera si merita la coda e dobbiamo usare solo i mezzi pubblici….

Genova Bolzaneto treno delle 8 ( circa è la foto di mio marito) treno fermo perché una signora si è sentita male per la ressa. So che FS sta facendo un grande sforzo perché anche per loro il lavoro è tanto e i vagoni son difficili da reperire. Così giusto per farvi capire che la macchina a volte è semplice un’alternativa”.

E’ il post pubblicato stamane da un’utente sul gruppo Fb “Genova contro il degrado..”.

Stessa situazione è stata segnalata in altre stazioni del Ponente genovese da altri utenti: “Idem per i treni dal centro a Sestri. Un girone infernale. Ma comunque meglio che intasare tutto con i mezzi privati”.

(Nella foto pubblicata dall’utente sul gruppo Fb la situazione sul treno a Bolzaneto alle 8 di oggi).