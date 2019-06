Zena Fest 2019 della Lega 28 e 29 giugno a Genova

GENOVA 23 GIU Zena Fest 2019. Al via per due giornate di sport e politica la kermesse della Lega Liguria in programma venerdi 28 e sabato 29 giugno prossimi presso CHC Arbà Cocktails & Food in Via Piero Gobetti 60 r. con l’intervento del Segretario della Lega Ligure On. Edoardo Rixi a fare gli onori di casa.

Spot e politica con i neoletti in Europa, abbinati per la annuale Festa della Lega a Genova. Di tutto un po’.

Programma:

venerdi 28

ore 17, torneo calcio a 5 Lega Giovani

ore 18, presentazione Accademia Federale in Liguria con Manuel Vescovi

ore 19:30, torneo calcio a 5 Lega Giovani e Zenarun

ore 21, incontro con gli eletti nelle istituzioni

sabato 29

ore 17, torneo calcio a 5 Lega Giovani

ore 18:00, incontro con gli eletti nelle istituzioni

ore 19:30, finali torneo calcio a 5

ore 21, la Lega in Europa con Marco Zanni, Marco Campomenosi, Danilo O. Lancini e Paolo Borchia

Marcello Di Meglio