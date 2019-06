Il titolare è stato multato per 10 mila euro

I carabinieri del Nas, il nucleo antisofisticazioni, hanno sequestrato in un self service di Sampierdarena, 700 chili di cibo scongelati e invasi dall’acqua in quanto la cella frigorifera era rotta e i prodotti non erano segnalati come ‘non più utilizzabili’.

Il titolare del self service ha ricevuto una multa da 10 mila euro.