Violenze per strada, successo per prima lezione corso autodifesa per donne del Comune

Violenze per strada. Ieri la consigliera comunale e presidente della Commissione Pari opportunità Francesca Corso, insieme al consigliere municipale delegato alla Sicurezza per il Centro storico Antonio Olivieri, hanno assistito alla prima lezione del corso di autodifesa per donne del progetto “Sicuri insieme 2018” che si è svolto presso la palestra Ikmo (International krav maga organization) in corso Aurellio Saffi a Genova.

“Le partecipanti – hanno spiegato Corso e Olivieri – hanno seguito la prima lezione con grande entusiasmo. Il corso di autodifesa è gratuito e possono partecipare le donne maggiorenni.

Grazie al contributo degli esperti istruttori di Ikmo e di altre palestre genovesi, le donne vengono formate per riconoscere immediatamente le situazioni di pericolo e quindi a riuscire a uscirne con l’autodifesa.

Questo percorso nasce dalla esigenza e richiesta delle donne alle quali l’amministrazione comunale ha saputo dare una prima risposta concreta”.