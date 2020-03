Violenze in famiglia a Sampierdarena, peruviano picchia la convivente: denunciato

Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, dopo un intervento in via Orgiero a Sampierdarena, hanno denunciato in stato di libertà per “lesioni personali aggravate e minacce” un peruviano di 36 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Lo straniero, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, la notte precedente aveva picchiato e minacciato di morte la convivente connazionale di 28 anni, alla presenza dei figli minori.

La donna è stata medicata e soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Il 36enne è stato allontanato dalla casa famigliare.