Vico Mele, un mattino come tanti: africano spaccia droga. Arrestato da Polizia locale

Centro storico di Genova. Ieri mattina gli agenti del primo distretto della Polizia locale hanno fermato in vico Mele uno straniero con della droga.

Lo straniero è stato trovato in possesso di una trentina di grammi di hashish ed è stato accompagnato in questura, dove è stato identificato come un cittadino ghanese di trent’anni, già pregiudicato per reati specifici e mai rimpatriato.

Lo spacciatore di droga è stato quindi arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Stamane il gip ha convalidato l’arresto. Per lo straniero è stato previsto il divieto di dimora a Genova.